Main-Tauber-Kreis/Freiburg. Jetzt ist die Katze aus dem Sack: Die Erzdiözese Freiburg hat nun die erforderlichen strukturellen Voraussetzungen für die grundlegende und zukunftsweisendes Neugestaltung der Seelsorge (wir berichteten) im Bistum entscheidend vorangebracht. Mehr als zwei Jahre nach dem Auftakt dieses langwierigen Prozesses liegt nunmehr der Entwurf der ins Auge gefassten Neuordnung der Pfarreien zwischen Odenwald und Bodensee vor. Im Vorfeld war die gesamte Thematik in Regionalkonferenzen und weiteren Gremien ausgiebig diskutiert worden.

Deutliche Verringerung

Wie aus dem Breisgau in Erfahrung zu bringen war, entstehen aus bislang 224 einzelnen Seelsorgeeinheiten in Zukunft 36 kirchenrechtlich eigenständige Pfarreien, die im Übrigen auch als Kirchengemeinden fungieren. Zum 1. Januar kommenden Jahres soll der bisherige Entwurf als verbindliche Planungsgröße in Kraft gesetzt werden, heißt es dazu weiter aus Südbaden. Die Einrichtung der neuen Pfarreien wird für die Jahre 2025/26 ins Auge gefasst.

50 000 Katholiken im Schnitt

Das Dekanat Tauberbischofsheim, hier die Stadtkirche der Kreisstadt, wird künftig wohl zweigeteilt. © Klaus T. Mende

Und nun zu den konkreten Zahlen dieser gravierenden strukturellen Veränderungen, die von vielen als einschneidende Maßnahmen kommentiert werden. Die durchschnittliche Größe einer neuen Pfarrei, so haben Berechnungen ergeben, beträgt nach der Umsetzung etwa 50 000 Katholiken. Im Schnitt werden sechs bisherige Kirchengemeinden oder Seelsorgeeinheiten und 29 seitherige Pfarreien zu einer neuen Pfarrei zusammengefasst.

Bruchsal am größten

Die mit Blick auf die Gläubigenzahl größte Pfarrei wird auf dem Gebiet des Dekanats Bruchsal gebildet. Diese Einheit wird etwa 114 000 Katholiken haben. Die kleinste Pfarrei entspricht dann dem ehemaligen Dekanat Lauda mit etwa 21 000 Gläubigen. Bei derartigen Größenordnungen, heißt es in einem Pressestatement aus Freiburg, liege es auf der Hand, dass eine neue Pfarrei keinesfalls das Gleiche sei wie bislang und somit nicht mit einer Gemeinde gleichgesetzt werden könne, wie sie eigentlich traditionell verstanden werde. Vielmehr sei die Pfarrei in Zukunft als ein geografischer Raum zu verstehen, in dessen Gebiet kirchliches Leben und Handeln an vielen verschiedenen Orten stattfinden könne.

Veränderungen in der Region

Und was bedeutet dies für das bisherige Dekanat Tauberbischofsheim, das sich von Assamstadt bis nach Freudenberg erstreckt? Nun, es wird geografisch zweigeteilt – in eine Nord- und eine Südhälfte.

Die nördliche Kirchengemeinde umfasst danach 30 Pfarreien mit den folgenden Kommunen: Freudenberg (2788 Katholiken), Wertheim (5759), Külsheim-Bronnbach (4913), Großrinderfeld-Werbach (4771), Tauberbischofsheim (7180) und Königheim (2295).

30 Pfarreien im Süden

Zum Süden, ebenfalls 30 Pfarreien, gehören dann: Grünsfeld-Wittighausen (3729 Katholiken), Lauda-Königshofen (8012), Boxberg-Ahorn (3596) sowie Krautheim-Ravenstein-Assamstadt (5505).

Erzbischof Stephan Burger, er verbrachte einige Kaplanjahre in Tauberbischofsheim, betonte bei der Vorstellung des Entwurfs, dass die Neuausrichtung der Pfarreistrukturen weder Selbstzweck noch der Kern der Kirchenentwicklung sei, sondern „die notwendige Voraussetzung dafür dass auch künftig Kirche als Gemeinschaft erfahren werden kann“. pm/ktm