Bischemer Kröten stürmen das Rathaus

Tauberbischofsheim. An „Weiberfasching“, dem „schmutzigen Donnerstag“ war es wieder soweit – nun ist wieder die heiße Phase der Narrenzeit. Mit Gebrüll eroberten die Krötendamen den Tauberbischofsheimer Rathausschlüssel. Bis zum Aschermittwoch herrschen nun die Narren mit viel Spaß und Narretei über Krötenheim.

Krötenpräsident Rüdiger Bilz begrüßte die Narrenschar auf dem Marktplatz: „Willkommen ihr lieben Kröten – Weiberschar, euch hier in großer Anzahl zu sehen, ist einfach wunderbar. Ihr habt euren Zug durch die Stadt vollbracht, hat es euch denn bisher viel Spaß gemacht? Der Sturm des Rathauses mit den Glockentürmen gilt es jetzt für euch zu erstürmen. Noch thront die Meisterin der Bürger in diesem Haus. Für uns Narren ist es nun an der Zeit, sie von ihrem Thron zu schmeißen und die Macht über die Stadt bedingungslos an uns zu reißen“.

Nach dem Kommando „Kröten rennt!“ stürmten die Frauen auf die mit Bändern und einem Storchlogo, auf dem dieser genüsslich eine Kröte verspeist, verzierten Rathausarkaden zu. Nach dem dritten Ansturm gelang es ihnen schließlich die Bürgermeisterin, die von ihren Untertanen geschützt wurde, gefangen zu nehmen. Das rasante und lustige Spektakel wurde von zahlreichen Zaungästen mit viel Vergnügen beobachtet.

Nach der Gefangennahme des Stadtoberhauptes wandten sich die „Prinzessinnen“ Daniela I. und Rolanda I. an ihr närrisches Krötenvolk: „Unsere Bürgermeisterin Anette Schmidt ist mit ihrem Engagement für Büschi echt fit. Vielleicht kommen wir gemeinsam für die Stadt auf einen Nenner, das wäre für uns Amphibien wirklich ein Renner. Ein Hallenbad, das fänden wir super, das ist doch klar, irgendwie ist das doch sicherlich für uns und unsere Kinder planbar.“

„Verzeihen Sie die Räuberei“

„Den ganzen Tag sind wir nun schon auf Achse, drum machen Sie jetzt bitte keine Faxe und rücken den Rathausschlüssel und die Stadtkasse raus, wenn es Sie auch schmerzt, wir Krötenfrauen kennen uns damit sehr gut aus. Jetzt ist die Zeit, wo wir Narren haben das Sagen und wir werden keine falschen Versprechen wagen. Am 22. 2. ist dann leider wieder alles vorbei mit der Narretei, deshalb verzeihen sie uns die heutige Räuberei.“

Nach der Übergabe des Stadtschlüssels erfolgte auf die kommenden närrischen Tage ein „dreifaches Kröten Helau“. Im Anschluss wurde noch zünftig und närrisch mit den großen und kleinen Narren auf dem Marktplatz gefeiert. Bis Dienstag finden noch zahlreiche Veranstaltungen in den Tauberbischofsheimer Ortsteilen statt, und am Aschermittwoch ist schließlich alles wieder vorbei.

Die Kröten freuen sich dann schon wieder auf die Kampagne 2024.