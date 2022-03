Menschenmassen strömten am Sonntag in die Tauberbischofsheimer Innenstadt. Bei besten äußeren Bedingungen und strahlendem Sonnenschein herrschten beim Frühlingsmarkt in der City und auf dem Wörtplatz Ausnahmezustand.

Tauberbischofsheim. Das hat es so mehr als zwei Jahre nicht mehr gegeben: Menschen, soweit das Auge reicht. Aus allen Ecken der Region waren sie in die Kreisstadt gekommen,

...