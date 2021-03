Tauberbischofsheim/Freiburg. Der Diözesanrat der Katholiken in der Erzdiözese Freiburg, in dem auch Vertreter des Dekanatsrates im Dekanat Tauberbischofsheim vertreten sind, traf sich am Freitag und Samstag zur konstituierenden Vollversammlung in digitaler Form. Per Livestream konnten Mitglieder und Interessierte dem Treffen beiwohnen.

Die Vorsitzende des höchsten Laiengremiums der Erzdiözese, Martina Kastner, würdigte die Delegierten „für ihre Neugierde, ihren Mut, ihre Bereitschaft, hier im Diözesanrat mitzuarbeiten und sich mit Kompetenz, Kraft, Ideen und Visionen und mit ihrer Zeit einzubringen.“

Eine besondere Herausforderung stellte für die Organisatorinnen und Organisatoren in diesem Jahr die Wahlen für Vorstand und Vertretungsaufgaben dar, da diese online erfolgten, berichtete Geschäftsführer Martin Müller: „Ein wirklich einmaliger Vorgang in der über 50-jährigen Geschichte des Diözesanrats.“ Alle seien erleichtert, dass die Abstimmungen erfolgreich erfolgen konnten. Man blicke nun gespannt auf die kommende Wahlperiode und hoffe, dass ab der Herbstvollversammlung Präsenzveranstaltungen wieder möglich sind, „da uns viele wichtige Themen erwarten, die es zu bearbeiten gilt“.

Zur Vorsitzenden des Vorstands wurde zum dritten Mal Martina Kastner gewählt. Als stellvertretende Vorsitzende fungieren künftig Monika Bohn, Klemens Gramlich, Benjamin Nohe und Hermann Schwörer. Insgesamt sieben gewählte Delegierte werden den Diözesanrat im Diözesanpastoralrat vertreten: Detlev Aurand, Birgit Frei aus Tauberbischofsheim, Rita Grießhaber, Claudia Jacobs, Ursula Knoll-Schneider, Johannes Neubert und Bruno Vogler-Wangler. Weiter ist die Vorsitzende Martina Kastner kraft Amtes Mitglied in diesem Gremium.

Erzbischof Stephan Burger würdigte die Mitglieder des Diözesanrats für ihr Engagement und betonte die Bedeutung dieses Gremiums für die Erzdiözese: „Danke, dass Sie diese Wahl angenommen haben und bereit sind, sich für die Kirche von Freiburg und die Botschaft des Evangeliums auf diese Weise zu engagieren. Es ist nicht selbstverständlich, dass Sie ein so großes Pensum Ihrer Zeit dafür investieren.“

Anträge zur Einrichtung von Ausschüssen standen ebenfalls auf der Tagesordnung. Deren Themen in „Weltkirche und Partnerschaft“, „Politik und Gesellschaft“ sowie „Kirchenentwicklung“ zeigten deutlich, so Martin Müller, wie wichtig es den Delegierten sei, sich als Vertretungsorgan der katholischen Menschen für deren Anliegen in Kirche, Gesellschaft und Öffentlichkeit einzusetzen.

So richtete der Diözesanrat erneut den Ausschuss „Kirchenentwicklung“ für die Dauer der neuen Amtszeit ein. Die Mitglieder des Ausschusses werden weiterhin das diözesane Projekt zur Umstrukturierung des Erzbistums reflektieren und entwickeln gegebenenfalls weiterführende Vorschläge für eine zukunftsfähige Kirche.

Der Ausschuss für Politik und Gesellschaft soll weiter den Diözesanrat bei der Bewertung aktueller politischer Entwicklungen beraten und Handlungsempfehlungen aussprechen. Bereits in der vergangenen Amtsperiode hatte sich der Ausschuss mit Akteuren aus katholischen Verbänden und Dienststellen und vor allem aus der Ökumene rege ausgetauscht.

Das in seiner Wucht überraschende Phänomen rechtspopulistischer und rechtsextremistischer Phänomene wurde durchleuchtet und in einer Vollversammlung mit Hilfe von Experten eingeordnet. Nicht zuletzt konnte in einer Handreichung kirchlichen Akteuren Hilfestellung gegeben werden. In der Frage des technologiegetriebenen Wandels von Lebens- und Machtverhältnissen erfolgten wichtige Schritte in der Analyse und der Vernetzung mit anderen kirchlichen Akteuren.

Ebenfalls weiterarbeiten wird ein Ausschuss, der sich dem Thema „Weltkirche und Partnerschaft“ annimmt. Damit soll das Verantwortungsbewusstsein des Diözesanrats für weltkirchliche Aufgaben zum Ausdruck kommen. So will er sich weiterhin für Frieden, Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung einsetzen. Dazu hat das Gremium bereits Impulse in die Vollversammlung gegeben: beispielsweise die Initiative zur Errichtung der „Fair Trade Diözese“ und der Beitritt des Diözesanrates zur „Aktion Aufschrei – Stoppt den Waffenhandel“. bk