Bildung und Verkehr im Fokus

Tauberbischofsheim. Im Landratsamt Main-Tauber-Kreis finden Ausschusssitzungen statt. Der Jugendhilfeausschuss des Main-Tauber-Kreises kommt am Dienstag, 28. Juni, um 15 Uhr zu einer Sitzung zusammen. Sie findet im Sitzungssaal des Landratsamtes, Haus IV, in Tauberbischofsheim, statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auf der Tagesordnung stehen folgende Themen: Verpflichtung neuer Mitglieder, Michael Müller als stimmberechtigtes Mitglied im Jugendhilfeausschuss, Katharina Steinmeyer als stellvertretendes beratendes Mitglied im Jugendhilfeausschuss, Kindertagesbetreuung im Main-Tauber-Kreis, Ausbaustand zum 31. Dezember 2021, Qualifizierung von Tagespflegepersonen und Vertretung in der Kindertagespflege - Bericht des Tageselternvereins Main-Tauber-Kreis, Entwicklung des Jugendfonds Main-Tauber-Kreis, Aktuelles.

Eine Sitzung des Ausschusses für Soziales, Bildung, Kultur und Verkehr findet am Mittwoch, 29. Juni, um 15 Uhr im Sitzungssaal des Landratsamtes, Haus IV, Gartenstraße 2a in Tauberbischofsheim, statt. In der öffentlichen Sitzung werden folgende Tagesordnungspunkte Thema sein: Suchtberatung im Main-Tauber-Kreis: Bericht der Fachambulanz für Suchtgefährdete, Suchtkranke und deren Angehörige in Trägerschaft des AGJ-Fachverbands für Prävention und Rehabilitation in der Erzdiözese Freiburg, Entwicklungen in der stationären Pflege und ihre Auswirkungen auf die Hilfe zur Pflege in Einrichtungen nach dem SGB XII, Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen an Kreisstraßen, Sachstandsbericht barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen an Kreisstraßen, Zweite Maßnahmentranche zum barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen an Kreisstraßen - Vergabe der Bauleistungen.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Verkehr Tauberbischofsheim: Anschlussstellen der A 81 bekommen Ampeln Mehr erfahren Gemeinderat Grünes Licht für Löschgruppenfahrzeug für Gerchsheimer Wehr Mehr erfahren Stadtradeln 254 305 Kilometer sollen übertroffen werden Mehr erfahren

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss des Main-Tauber-Kreises tagt am Mittwoch, 6. Juli, um 15 Uhr. Die Sitzung findet im Sitzungssaal des Landratsamtes, Haus IV, Gartenstraße 2a in Tauberbischofsheim, statt. Auf der Tagesordnung der öffentlichen Sitzung stehen folgende Themen: Sachstand Mobilfunkausbau Main-Tauber-Kreis, Generalsanierung Gemeinschaftsunterkunft „Zwischen den Bächen“ Bad Mergentheim – Nachträge, Sanierung Berufliches Schulzentrum Wertheim - Vergabe der Zimmerarbeiten, Erster Bauabschnitt, Sanierung Berufliches Schulzentrum Wertheim, Vergabe der Fensterbauarbeiten, Sanierung Berufliches Schulzentrum Wertheim, Vergabe der Gerüstbauarbeiten, Neubau der Straßenmeisterei Külsheim, Vergabe der Heizungsbauarbeiten, Deckensanierung K 2814 OD Distelhausen, L 512 Brücke, B 290 Rampen, Vergabe der Bauleistungen. Kreiseinwohnerinnen und -einwohner können den Sitzungen beiwohnen.