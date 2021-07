Bigband-Sound an der Tauber am 25. Juli

Tauberbischofsheim. Das Savoy Ballroom Orchestra, benannt nach dem legendären Konzertsaal in Harlem (New York), unterhält am Sonntag, 25. Juli, 17 Uhr das Publikum am Tauberbischofsheimer Stadtstrand. Die Bigband in klassischer Besetzung mit fünf Saxophonen, vier Trompeten, vier Posaunen und Rhythmusgruppe ist in großen Ball- und Konzertsälen Süddeutschlands, unter anderem im Congress Centrum in Würzburg oder der Tauberphilharmonie in Weikersheim unterwegs. Preise bei Wettbewerben und mehrere CDs vermitteln einen Eindruck vom Erfolg der Gruppe unter Leitung von Stefan Bender. Das Repertoire ist breit gefächert von Klassikern der Swing Ära bis hin zu aktuellen Funky-Arrangements. Bild: SBO-Orchstra

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1