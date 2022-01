Beziehungen durch direkten Austausch stärken

Main-Tauber-Kreis. „Durch die Aufstockung des Mikroprojektfonds der Partnerschaftskonzeption Baden-Württemberg und Frankreich im Landeshaushalt 2022 bieten sich auch für Initiativen, Projekte und Aktivitäten im Rahmen deutsch-französischer Kommunalpartnerschaften im Main-Tauber-Kreis attraktive Fördermöglichkeiten“. Darauf hat Landtagsvizepräsident Professor Dr. Wolfgang Reinhart zum Beginn der diesjährigen Förderperiode und anlässlich des Deutsch-Französischen Tags hingewiesen.

Der Deutsch-Französische Tag ist der Jahrestag der Unterzeichnung des sogenannten Élysée-Vertrags 1963 und hat das Ziel, die Jugendlichen beider Länder mit dem Nachbarland sowie seinem kulturellen Reichtum bekannt zu machen. Im Juli 2020 wurde von der Landesregierung die Partnerschaftskonzeption Baden-Württemberg und Frankreich als Zukunftsstrategie für die deutsch-französische Zusammenarbeit verabschiedet. „Mit dem sogenannten Mikroprojektfonds, der Teil dieser Konzeption ist, fördert das Land die vielseitigen Begegnungen in den baden-württembergisch-französischen Beziehungen und stärkt damit den direkten Austausch“, bekräftigt Reinhart. Hierfür stehen im Landeshaushalt 2022 weitere 92 000 Euro zur Verfügung.

Der Mikroprojektfonds richtet sich an Initiativen aller Lebensbereiche, die einen Bezug zu den vielseitigen Aktionsfeldern der „Partnerschaftskonzeption Baden-Württemberg & Frankreich“ aufweisen. Dazu zählen Städte- und Gemeindepartnerschaften sowie unter anderem die Bereiche Bildung, Sprache, Information und Vernetzung, Kultur, Wirtschaft, Wissenschaft, Umwelt und Energie sowie Forst- und Landwirtschaft. Zielgruppen sind insbesondere auch kleinere Aktivitäten und Projekte.

Der Fonds setzt ein Zuschussvolumen bis zu 6000 Euro exklusiv für abrechnungsfähige und nachgewiesene Sachkosten an. Gefördert werden zudem nicht nur direkte Begegnungen, sondern auch der digitale Austausch sowie andere innovative und mediale Formate und Kommunikationsformen. Das Einbringen eines Eigenanteils der Antragsteller in Form von Geldmitteln in Höhe von mindestens zehn Prozent der Gesamtkosten des Projekts wird vorausgesetzt.

„Die Möglichkeiten der Begegnungen und des Austauschs sind für Kommunalpartnerschaften von essenzieller Bedeutung“, hebt Wolfgang Reinhart, der auch stellvertretendes Mitglied im Ausschuss der Regionen in Brüssel ist, die Bedeutung der Städtepartnerschaften für die Vertiefung des europäischen Miteinanders hervor. Dies betreffe ebenso zum Beispiel Vereine, Schulen und andere Einrichtungen.

„Seit Jahrzehnten sind Frankreich und Baden-Württemberg eng miteinander verwoben. Es ist uns eine Herzensangelegenheit, diese wertvolle Freundschaft zu pflegen, die Partnerschaft zu vertiefen und die Zusammenarbeit immer wieder mit neuen Impulsen zu beleben“, betont der Politiker.

Interessierte und Antragsteller finden Details und Rahmenbedingungen in der Förderrichtlinie Mikroprojektefonds. Anträge auf Förderung können mit dem entsprechenden Formular fortlaufend und bis spätestens drei Wochen vor Projektbeginn beim Staatsministerium Baden-Württemberg gestellt werden. „Allein in Baden-Württemberg werden gegenwärtig über 460 kommunale Partnerschaften mit französischen Städten und Gemeinden gepflegt“, verdeutlicht der Landtagsvizepräsident.

Von den 18 Städten oder Gemeinden im Main-Tauber-Kreis übt fast die Hälfte eine deutsch-französische Kommunalpartnerschaft aus. Die älteste der kreisweit neun deutsch-französischen Kommunalpartnerschaften besteht bereits seit 1962 zwischen Bad Mergentheim und der südfranzösischen Stadt Digne-les-Bains (Département Alpes-de-Haute-Provence, Region Provence-Alpes-Côte d’Azur) und somit schon seit 60 Jahren. Nur rund zwei Jahre jünger ist die Partnerschaft der Stadt Wertheim mit Salon-de-Provence im Département Bouches-du-Rhône in derselben Region Südfrankreichs. Wiederum nur etwa zwei Jahre später wurde die Verbindung der Stadt Tauberbischofsheim mit Vitry-le-François (Département Marne/Region Grand Est) offiziell besiegelt.

Weitere Städte- oder Gemeindepartnerschaften bestehen amtlich zwischen Edelfingen und Sainte-Marie-du-Mont (Département Manche/Region Normandie, seit 1967), Külsheim und Moret-sur-Loing (Seine-et-Marne/Île-de-France, seit 1972), Freudenberg und Saint-Arnoult-en-Yvelines (Yvelines /Île-de-France, seit 1993), Niederstetten und Le Plessis-Bouchard (Val-d’Oise/Île-de-France, seit 1996), Ahorn und Plesder (Ille-et-Vilaine/Bretagne, seit 1999) sowie Lauda-Königshofen und Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne/Île-de-France, seit 2001).

Weitere Infos sind unter https://stm.baden-wuerttemberg.de/de/in-europa-und-der-welt/frankreich sowie https://vivelawir.eu zu finden.