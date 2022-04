Bewegungskurse starten Ende April

Tauberbischofsheim. Die Turnabteilung des TSV Tauberbischofsheim bietet erstmalig Bewegungskurse an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In zehn Kurseinheiten à 60 Minuten können Mitglieder wie auch Nicht-Mitglieder ihre Gesundheit durch Bewegung fördern und Spaß dabei haben. Inhaltlich bieten die Kurse eine optimale Ergänzung an das bestehende Dauerangebot der Turnabteilung.

Die fünf Kursangebote sind: HipHopFunkyJazz für Jugendliche (Dienstags 16.30 bis 17.30 Uhr, Gymnastikraum Fechtzentrum), Modern Dance für Erwachsene (Mittwochs 19.15 bis 20.15 Uhr, Gymnastikraum Fechtzentrum), Senso-Fit – gestürzt wird nicht für Ältere (Samstags von 9.30 bis 10.30 Uhr, Grundschule am Schloss) sowie zwei von der Krankenkasse bezuschusste Kurse: Gesund durch Bewegung in der Schwangerschaft, Dienstags 10.45 bis 11.45 Uhr, Spiegelsaal der Sporthalle am Wört und Ganzkörperkräftigungsprogramm, Dienstags 18.30 bis 20 Uhr, Gymnastikraum in der Sporthalle am Laurentiusberg. Kursbeginn ist Ende April 2022.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Weitere Infos unter www.tsv-tbb-turnen.de oder unter 09341/600204.