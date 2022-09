Bewegung tut Gesundheit gut

Tauberbischofsheim. Der Aufruf der Europäischen Kommission lautet: „It’s time to be active!“ Die Turnabteilung des TSV Tauberbischofsheim öffnet alle Dauerangebote und ruft in der Europäischen Woche des Sports (23. bis 30. September) jeden dazu auf, zum Mitmachen vorbeizukommen. Unter www.tsv-tbb-turnen.de oder Telefon 09341/600204 können die Trainingszeiten eingesehen werden.

Auftakt am 23. September

Als Auftaktveranstaltung in diese aktive Woche findet am Freitag, 23. September, von 19.30 bis 22.30 Uhr erstmals ein kostenfreies Fitness Event, die „BeActive Fitness Night“, statt. In der Sporthalle am Wört werden von sechs Top-Übungsleitern drei Stunden unterschiedlichste Fitnessangebote präsentiert und zum Mitmachen animiert. Wichtig: Kommen und gehen ist immer erlaubt, so wie es der eigene Alltag ermöglicht. Wer also erst um 21 Uhr kann, kommt dann in die Halle und startet durch. Eine halbe Stunde Fitness ist besser als keine.

Bewegungsmangel beheben

Die Europäische Woche des Sports findet jährlich vom 23. bis 30. September statt und stellt sich dem Bewegungsmangel entgegen. 38 Prozent der Deutschen machen laut der Ergebnisse des 2018 veröffentlichten Eurobarometers nie Sport. Das Level der körperlichen Aktivität ist rückläufig, die Bevölkerung wird immer älter und ein Großteil der Menschen übt sitzende Tätigkeiten aus.