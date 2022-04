Betroffenheit wurde spürbar

Tauberbischofsheim. „Der Platz hinter der Martinskirche hat durch das wöchentliche „Stille Gedenken“ für viele eine neue Bedeutung bekommen“ so Dekan Hauk in seinem Schlusswort beim Friedensgebet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Erneut standen zahlreiche Menschen mit ihren brennenden Kerzen, um an der Ölbergszene an die vom Kriegsgeschehen betroffenen Menschen in der Ukraine zu denken und ihre Solidarität auch mit denen zum Ausdruck zu bringen, die auf der Flucht sind. Mit eindrucksvollen Worten rief Fadi Korkes von der syrisch-orthodoxen Gemeinde zur Beendigung des Krieges auf und verurteilte das brutale Kriegsgeschehen aus Schärfste. Das Vaterunser in aramäischer und deutscher Sprache war über Wochen ein festes Element im Ablauf des „Stillen Gedenkens“, zu dem sich die Menschen seit Kriegsbeginn jeweils am Sonntagabend im ökumenischen Miteinander treffen. Am vergangenen Sonntag wurde von einer aus der Ukraine geflüchteten Frau das Gebet auch in ihrer Heimatsprache gesprochen und zeigte in besonderem Maße die Betroffenheit und Verbundenheit mit den Menschen in der Ukraine. Kristina Korkes und Fadi Korkes bereicherten das Friedengebet mit einem aramäischen Lied aus der syrisch-orthodoxen Liturgie. Fadi Korkes dankte ebenso wie Pfarrerin Heike Kuhn für die gute Beteiligung an den Friedensgebeten und die sorgfältige Auswahl der musikalischen Elemente. Die Verantwortlichen der drei beteiligten Konfessionen würdigten das solidarische „Zusammenstehen“ als kräftiges Zeichen auch im Blick auf die ökumenische Verbundenheit.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2