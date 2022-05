Besuch in der Partnerstadt

Tauberbischofsheim. Nach über zweijähriger pandemiebedingter Pause trafen sich die Partnerschaftskomitees der Städte Tauberbischofsheim und Vitry-le-François am Wochenende 20. bis 22. Mai zu einer gemeinsamen Arbeitssitzung. Bei den französischen Freunden wartete ein umfangreiches Programm auf die drei Gäste aus dem Taubertal. Es war viel geboten in Vitry an diesem Wochenende: Eine Kirmes auf dem Festplatz bei der Stadthalle, eine Gewerbeschau in der Markthalle und ein Händlermarkt auf der Place d’Armes vor der Kathedrale. Dazu gab es das ganze Wochenende ein Fest rund um den Lac du Der, dem künstlichen Stausee in der Nähe von Vitry.

Komiteepräsident Mike Kinzie übergab im Auftrag von Bürgermeisterin Anette Schmidt einen Präsentkorb an Vitrys Stadtoberhaupt Jean-Pierre Bouquet. Man besprach gemeinsame Projekte, und das deutsche Komitee überbrachte Kontaktdaten von Personen und Gruppen aus Tauberbischofsheim, die den Wunsch nach partnerschaftlichem Austausch geäußert hatten. Einig waren sich die Protagonisten auf beiden Seiten, dass es enorm wichtig ist, endlich wieder in direkten persönlichen Kontakt treten zu können, um die gute und feste Partnerschaft beider Städte wieder zu verstärken.

