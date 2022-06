Bestand an Barben und Bachforellen ist gut

Tauberbischofsheim. Die Jahreshauptversammlung des Angelsportvereins Tauberbischofsheim fand im Sportheim der TSG Impfingen statt. Nach der Begrüßung folgte der Bericht des Vorsitzenden. Er sprach die Veranstaltungen im Jahr 2021 an, die erstmals wieder alle stattfinden konnten. Die Veranstaltungen, besonders zu Jahresbeginn waren sehr gut besucht.

Ausführlich ging der Vorsitzende auf das Thema Besatzmaßnahmen und Besatzfische ein. Wie Untersuchungen im Brehmbach ergaben, entwickelte sich durch das Brutprojekt Bachforelle und das Einbringen von Brütlingen in diesem Bereich ein vorbildhafter Bestand. Der Fischbestand der Tauber profitiert ebenfalls durch abwandernde Fische aus diesem Bach. Zum Thema „Besatzfisch Bachforelle“ wies er auf die Möglichkeiten der modernen Fischzucht hin. Durch Temperatur- und Druckbehandlung der befruchteten Eier wird das Geschlecht der Fische bestimmt. Ziel dieser Methoden ist ein möglichst schnelles Wachstum der Fische zu erreichen. Besonders schnell wachsen Forellen, die reduzierte Geschlechtsorgane haben oder steril sind. Als Besatzfische sind solche Fische völlig ungeeignet, da sie fortpflanzungsunfähig sind.

Aus diesen Gründen müssen Herkunftsbetriebe bekannt sein und Gesundheitszeugnisse müssen im Vorfeld einer Besatzmaßnahme von der verantwortlichen Stelle genauestens überprüft werden.

Die probeweise Einführung einer neuen Fangliste soll eine genauere Auswertung der Fangergebnisse ermöglichen. So müssen zum Beispiel auch untermaßige, zurückgesetzte Fische und die Fangstelle auf der Fangliste vermerkt werden. Der Vorsitzende wies ausdrücklich darauf hin, dass alle Regeln bei der Fischereiausübung strikt eingehalten werden müssen.

Im Bericht des Wasserwartes wurden zwei Bestandserhebungen in Impfingen und Tauberbischofsheim vorgestellt. Erfreulich war dabei, dass Barben in allen Größen sehr zahlreich festgestellt wurden. Auch Bachforellen in den Größen von fünf bis über 30 Zentimeter konnten nachgewiesen werden. Insgesamt wurden 13 verschiedene Arten notiert. Die Fangergebnisse verbesserten sich im Jahr 2021 bei fast allen Fischarten. Lediglich Hecht und Barsch waren kaum vertreten.

Die finanzielle Situation des Vereins ist nach wie vor gut. Obwohl größere Anschaffungen, wie Behältnisse, Wasserpumpe, Sauerstoffverteiler, Druckminderer anstanden, hielten sich Einnahmen und Ausgaben die Waage. Die Finanzplanung für das Jahr 2022 zeigt, dass sich dieser Zustand weiterhin abzeichnet.

Harald Gans, Kassenprüfer, bescheinigte dem Kassierer eine sehr übersichtliche Kassenführung. Er beantragte die Entlastung des Kassierers, gleichzeitig beantragte er die Entlastung des Vorstands.

Einstimmig wurde dem Antrag durch die Anwesenden stattgegeben. In seinen Schlussworten dankte der Vorstand dem Vorstandsgremium und den Mitgliedern für die Unterstützung. Dank sprach er auch den Mitgliedern Hemmerich und Fleck für den Verkauf von Tageskarten aus. Sie erhielten ein Präsent.

Im Anschluss wurde über die Altersstruktur des Vereins diskutiert. Der Verein sucht dringend neue, vor allem aber junge Mitglieder. Interessenten/-innen können sich beim Vorstand melden. asv