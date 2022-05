Besonderer Gottesdienst

Tauberbischofsheim. Flurprozessionen waren früher feste Elemente des Kirchenjahres. Die tägliche Arbeit verband die Menschen unmittelbar mit dem, was ausgesät wurde, auf den Feldern wuchs und im Herbst als Ernte heimgefahren wurde.

Dieses Geschehen in der Natur verbrachten die Menschen mit großer Selbstverständlichkeit in Beziehung zu Gott und seinem Segen, um den bei den Flurprozessionen gebetet wurde.

Musikalisch umrahmt

Daran anknüpfend kann man sich an diesem Donnerstag (Christi Himmelfahrt) auf den Pilgerweg nach Hof Steinbach machen.

Auf dem Vorplatz der Kapelle zur Schmerzhaften Muttergottes findet um 10 Uhr ein Festgottesdienst statt, der von Pfarrer Gerhard Hauk gehalten wird. Gottesdienstbesucher werden dort genügend Sitzplätze vorfinden. Es dürfen aber auch eigene Sitzgelegenheiten mitgebracht werden. Die Musikkapelle Distelhausen wird den Gottesdienst mitgestalten, zu dem alle Gemeindemitglieder aus der Seelsorgeeinheit willkommen sind.

Aus Dittwar, Dittigheim und Distelhausen führen jeweils meditative Wanderungen mit spirituellen Impulsen zum Gottesdienstort.

Treffpunkte für Fußpilger

Darüber hinaus werden entsprechende Mitfahrgelegenheiten angeboten. Ansonsten sind Parkplätze gekennzeichnet. Möglich ist es natürlich auch, den „Vatertagsausflug“ mit diesem Gottesdienst zu verbinden

Treffpunkte für Fußpilger sind:

Distelhausen: 8.45 Uhr an der Tauberbrücke (etwa 2,5 Kilometer Fußweg).

Dittigheim: 9 Uhr am Ortsausgang nach dem Bahnübergang (etwa 2,5 Kilometer Fußweg).

Dittwar: 9.15 Uhr am Ortsausgang bei der Straße nach Hof Steinbach (etwa 1,5 Kilometer Fußweg).

Tauberbischofsheim: 8.30 Uhr am Gymnasium (etwa 5 Kilometer Fußweg).

Rückfahrmöglichkeiten werden angeboten oder können selbst organisiert werden. Treffpunkte für Mitfahrgelegenheiten sind jeweils um 9.30 Uhr an den Kirchen in Distelhausen, Dittigheim und Dittwar.

Bei schlechtem Wetter: falls der Gottesdienst abgesagt wird, läuten in Distelhausen, Dittigheim und Dittwar um 7.55 Uhr die Glocken. In diesem Fall findet der gemeinsame Gottesdienst um 10 Uhr in Dittigheim statt. Bk