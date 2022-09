Besondere Krippen gesucht

Tauberbischofsheim. Mit der zweiten Krippenausstellung, die im Advent an den letztjährigen Erfolg der ersten Veranstaltung anknüpfen soll, plant der Weltladen Tauberbischofsheim mit Unterstützung der Stadtverwaltung erneut die Präsentation diverser Krippenwerke.

Fußgängerzone beleben

Durch die Integration belebter Geschäfte wird eine Möglichkeit geschaffen, in der Weihnachtszeit einen stimmungsvollen Stadtbummel machen zu können. Die Organisatoren beginnen jetzt mit den Vorbereitungen. Die Unterstützung der Bürger ist erwünscht. Einige Geschäfte stellen ihr Schaufenster zur Verfügung, haben aber keine passende Krippe. Wer also ein besonders schönes Exemplar hat und das von Mitte November bis nach dem Feiertag „Heilige Drei Könige“ am 6. Januar entbehren kann, sollte sich bei Anke Tunger, Telefon 80369 beziehungsweise Brigitte Hörner, Telefon 8033, Stabsstelle Wirtschaftsförderung, melden. Idealerweise sollte man ein gutes Foto zur Verfügung stellen, ergänzt mit den Maßen (Breite x Höhe x Tiefe) und dem Stil der Weihnachtskrippe. Die Organisatoren freuen sich, die eingereichten Werke, die allesamt darstellen werden, wie ausdrucksstark und anregend Krippenkunst sein kann, wieder der Öffentlichkeit präsentieren zu können. Mit dieser Aktion wird die Fußgängerzone belebt und vorweihnachtliche Stimmung verbreitet sich.