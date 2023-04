Besondere Biologiestunde in Tauberbischofsheim.

Tauberbischofsheim. Bei der Kinder-Uni in Tauberbischofsheim erlebten die Kinder eine besondere Biologie-Stunde. Denn Ewald Weber, Biologe und Pflanzenökologe an der Uni Potsdam, hatte seinem interessierten Publikum so einige rekordverdächtige Pflanzen mitgebracht. Natürlich nicht in echt, sonst hätte es ganz andere Räumlichkeiten als das Gründerzentrum gebraucht, sonder via Leinwand. Damit die Teilnehmenden trotzdem einen Eindruck erhielten, welche Dimension ein Riesenmammutbaum mit einem Stammdurchmesser von zwölf Metern hat, ließ er eine Schnur quer durch den Saal eben auf diese Länge spannen.

