Berührende Kostbarkeiten

Unter großem Interesse der Tauberbischofsheimer Bürger wurde am Samstagabend mit einem Rundgang mit dem Bischemer Turmwächter der zweite Tauberbischofsheimer Krippenweg eröffnet.

Tauberbischofsheim. Die bunte Auswahl der Krippen schmückt nun bis zum 6. Januar zahlreiche Schaufenster in der historischen Altstadt.

Seit dem 16. Jahrhundert gibt es Krippendarstellungen so wie man sie heute kennt. Diese wurden erstmals mit Weihnachtsszenen von Mönchen aufgestellt.

Im 19. Jahrhundert zogen die ersten Krippen in die Wohnzimmer ein, seither sind sie beliebte Schmuckstücke während der Weihnachtszeit. Seit Freitag schmücken einige dieser schönen Exponate die Schaufenster der Stadt und laden dabei zum Verweilen ein.

Der Auftakt zur Adventszeit begann am Samstagabend mit musikalischen Adventsmomenten mit der Gruppe Lebensfarben in der Stadtkirche St. Martin.

Bürgermeisterin Anette Schmidt freute sich die zahlreichen Gäste zur Eröffnung des Krippenweges in den Arkaden des Rathauses begrüßen zu können.

Die Krippenausstellung entstand im vergangenen Jahr auf Initiative des Weltladens erstmals. In diesem Jahr wird die schöne Aktion vom Weltladen und der Stadt Tauberbischofsheim unterstützt. 31 Krippen verschiedenster Art wurden in zahlreichen Schaufenstern in der Altstadt aufgestellt. Besondere Dankesworte richtete sie an Brigitte Hörner und ihr Team sowie an die Initiatorin Birgit Zagatta vom Weltladen. An allen Schaufenstern mit den Krippen sind QR-Codes angebracht, die nach dem Einscannen mit dem Smartphone über die ausgestellten Krippen informieren.

Nach der Begrüßung ging es zusammen mit dem Bischemer Turmwächter Irmgard Wernher-Lippert zum Rundgang durch die Tauberbischofsheimer Altstadt in die faszinierende und mystische Welt der Krippen.

Zu jedem Exponat gab es Informationen vom Turmwächter.

Das erste Exemplar, eine Papierkrippe“ befindet sich in der Tourist Information des Tauberbischofsheimer Rathauses und ist gut durch das große „Schaufenster“ zu erkennen.

An der vorweihnachtlichen Tour nahmen auch einige der Künstler und Aussteller teil. So gibt es hier unter anderem die schöne Puppendarstellung von Elisabeth Kessler, die Fränkische Krippe von Rudi Knaus und die schöne Papierkrippe im Schaufenster von Johannes Benz zu sehen. Doch nicht nur die klassischen Krippen mit dem Heiligen Paar, dem Christkind und den drei Heiligen Königen findet man hier, sondern auch Exemplare aus Afrika und Südamerika mit viel Lokalkolorit und künstlerisch wertvolle Stücke.

Man sollte sich bei der Tour durch die Stadt viel Zeit lassen, um die kleinen Kostbarkeiten zu bestaunen. Es machte den Bummelnden beim Auftakt sichtlich Freude in die faszinierende Welt der Krippen einzutauchen. Alle Exemplare sind Leihgaben von Personen aus der Region. Die Reise in die Welt der Krippen endete am Samstag am Kurmainzischen Schloss, wo die Teilnehmer musikalisch begrüßt wurden. Auch hier ist im großen Fenster beim Stadtmodell eine schöne Krippe mit zahlreichen Figuren zu bestaunen.