Bernhard Stahl aus dem Aufsichtsrat verabschiedet

Nach insgesamt 28 Jahren als Mitglied des Aufsichtsrats und zwei Jahrzehnten in der Funktion des Vorsitzenden des Gremiums, scheidet Bernhard Stahl nunmehr nach Erreichung der Altersgrenze aus dem Aufsichtsrat der Volksbank Main-Tauber aus. Die hohe Wertschätzung, die Stahl innerhalb und außerhalb der Bank genießt, wurde bei seiner Verabschiedung im Rahmen der Vertreterversammlung deutlich.

Verbandsprüfer Horst Straub betonte die „hervorragenden Verdienste“ Stahls um den genossenschaftlichen Gedanken und sein jahrzehntelanges, vorbildliches Wirken im Aufsichtsrat. Dieses begann 1993 mit der Berufung in den Aufsichtsrat der damaligen Volksbank Tauberbischofsheim. 1996 übernahm er dessen Vorsitz und gehörte als stellvertretender Vorsitzender auch dem Gremium der Volksbank Main-Tauber an. Dessen Vorsitzender wurde er 2007.

Für diese außergewöhnlichen Verdienste überreichte Straub im Namen des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbands an Bernhard Stahl die Ehrenurkunde in Gold.

„Wir sind einen langen Weg gemeinsam gegangen“, so Vorstandsvorsitzender Michael Schneider. Dieser betonte, Stahl habe den Aufsichtsrat „über 20 Jahre hervorragend geführt“ und sich in dieser Zeit unschätzbare Verdienste um die Volksbank Main-Tauber erworben. „Alle richtungsweisenden Entscheidungen tragen nicht nur Deine Unterschrift, sondern Deine Handschrift“, so das Resümee Schneiders.

„Es war mit immer eine Ehre“, stellte Bernhard Stahl in seinen Dankesworten fest. In diesen blickte er auf eine bewegte Zeit zurück.

Er habe sechs Fusionen begleitet und empfinde große Dankbarkeit für die „immer vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit“ innerhalb des Gremiums. Für die Zukunft sehe auch er die Volksbank gut gerüstet, habe man doch „viele richtige Entscheidungen“ getroffen. „Die Aufgaben und Herausforderungen werden größer, aber wir sind auf einem guten Weg“, so Stahl.