Main-Tauber-Kreis. Die Erziehungs- und Familienberatungsstelle des Caritasverbandes im Tauberkreis verändert ihr Beratungsspektrum in Coronazeiten.

AdUnit urban-intext1

Seit dem ersten Lockdown vor einem Jahr hat sich die Beratungsarbeit in der Erziehungs- und Familienberatungsstelle des Caritasverbandes im Tauberkreis sehr verändert. Auch wenn die Beratungszahlen im Jahr 2020 leicht zurückgingen, ist Bernhard Bopp, Leiter der Beratungsstelle, stolz, viele Klient*innen gerade in Corona Zeiten betreuen zu können.

Die Beratungsstelle hat für Präsenzberatungen ein Hygienekonzept erstellt. Deshalb können mit Abstandsregeln Präsenzberatungen unter vorhergehender Anmeldung weiterhin stattfinden. Ratsuchende können zwischen Präsenz-, Telefon-, und Videoberatung wählen. Selbsterstellte Podcasts zu Erziehungsfragen ergänzten die Beratung im ersten Lockdown. Erfolgreich sind „Wohnzimmer“-Elternabende im Videoformat. Diese Elternabende zu Erziehungsfragen über Videoplattformen erfahren einen großen Zuspruch mit bis zu 60 Teilnehmer*innen und werden immer beliebter. Hierzu ist eine Anmeldung erforderlich und man kann sich dann per Link dazuschalten. Kleine Kindergruppen zu unterschiedlichen Themen wie Trennung /Scheidung, soziale Kompetenzen oder Entspannung werden unter Hygienegesichtspunkten vor Ort in der Beratungsstelle und in der Außenstelle in Wertheim durchgeführt. Gerade in Lockdownzeiten ist die Zunahme von Konflikten nicht ungewöhnlich, die aufgrund des engen Zusammenlebens entstehen.

Wenn Kinder in der Kita oder in der Schule überfordert sind oder falls sich Eltern trennen, können Eltern um fachliche Unterstützung im Umgang mit ihren Kindern anfragen. Die Erziehungsberatungsstelle ist auch für Heranwachsende bis 27 Jahre da und kann von jungen Menschen eigenständig und kostenfrei in Anspruch genommen werden.

AdUnit urban-intext2

Wer möchte kann sich auch über die online-Beratung unter www.beratung-caritas.de Rat und Hilfe holen. Weitere Infos unter www.caritas-tbb.de. Interessierte an Veranstaltungen, Kurse und Beratungsterminen wenden sich an Telefonnummer 09341/92201025.