Insgesamt 45neue Fälle einer Coronavirus-Infektion wurden am Freitag im Main-Tauber-Kreis bestätigt. Die betroffenen Personen leben im Gebiet von 13 der 18 Städten und Gemeinden des Main-Tauber-Kreises. Es handelt sich in mindestens 23 Fällen um Kontaktpersonen zu bereits bekannten Fällen. 44 Personen befinden sich in häuslicher Isolation, eine Person wird stationär behandelt. Für die

...