Benefizkonzert mit der Gruppe „Herztöne“

Impfingen. Ein Benefizkonzert mit der Gesangsgruppe „Herztöne“ unter der Leitung von Theresia Würzberger und Stefanie Buck-Neuhäuser findet am Sonntag, 5. März, um 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Nikolaus im Rahmen des Soli-Cafés statt. Der Eintritt ist frei. Der Spendenerlös geht an ein Kinderhilfsprojekt in Lima, Peru. Ursprünglich führte vor ein paar Jahren die Freude am gemeinsamen Singen und Musizieren sieben Frauen zusammen, die im kirchlichen Bereich bereits ein kleines musikalisches Ausrufezeichen gesetzt haben. Der Wunsch nach einem Namen für die Gruppe stand schon länger im Raum. Schließlich entschied man sich für den Namen „Herztöne“. Mittlerweile gehören der Gruppe zehn Frauen an. In ihrem ersten Konzert Anfang März hoffen „Herztöne“, die Herzen der Konzertbesucher zu erreichen. Bild: Herztöne

