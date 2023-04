Benedikt Englert ist neuer Vorsitzender

Tauberbischofsheim. Neuwahlen und Ehrungen standen im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung des CDU-Stadtverbandes Tauberbischofsheim in der örtlichen Stadthalle.

Ehrungen

„Heute beginnen wir eine ganze Serie von Ehrungen für Parteimitglieder mit besonders langen Zugehörigkeitsjubiläen. Deshalb freut es mich sehr, dass wir in dieser Zeit enorm großer Herausforderungen über den Tellerrand der gravierenden Probleme hinausblicken können“, eröffnete der CDU-Kreisverbandsvorsitzende und Minister a.D. Professor Dr. Wolfgang Reinhart die Auszeichnungszeremonie. Nach zwei schlimmen Weltkriegen in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts mit insgesamt über sieben Millionen Todesopfern sei 1946 der CDU-Kreisverband Tauberbischofsheim gegründet worden, erinnerte er aus diesem Anlass.

„Wir ehren heute Freunde, die sich in den vergangenen 40 oder 50 Jahren für diese gemeinsame Sache eingebracht, engagiert und ihren guten Namen hergegeben haben. Dies ist ein weiterer Grund, dass wir voller Stolz auf die vergangenen Jahrzehnte zurückblicken können“, betonte Wolfgang Reinhart. Reinhart wies darauf hin, dass zudem noch eine separate Ehrungsveranstaltung für zahlreiche weitere langjährige Mitglieder des Stadtverbandes im zweiten Quartal anstehe.

Für 50-jährige CDU-Parteimitgliedschaft mit einer goldenen Ehrennadel, einer Urkunde und einem persönlichen Präsent Wolfgang Reinharts ausgezeichnet wurden Heinrich Hafner und Reinhard Frank. Hafner begleitete rund ein Vierteljahrhundert aufopferungsvoll, heimattreu und großartig als Schulleiter und Ortsvorsteher in Dittwar die Geschicke. 2000 beendete Heinrich Hafner zwar seine ehrenamtlichen Engagements als Gemeinderat und Ortsvorsteher, allerdings war er noch bis 2009 als Vorsitzender der Kreisarbeitsgemeinschaft für kirchliche Erwachsenenbildung aktiv.

Reinhard Frank war von 1997 bis 2005 Oberbürgermeister der Stadt Göppingen. Von 2005 bis 2021 übte er im Main-Tauber-Kreis das Amt des Landrats bis 2021 aus.

„Es ist fundamental wichtig, dass wir junge Menschen dafür gewinnen, sich in einer politischen Partei auf kommunaler oder noch höherer Ebene zu engagieren, denn davon lebt Demokratie“, appellierte Frank in seinen stellvertretenden Dankesworten für diese außergewöhnlichen Ehrungen. Für 40-jährige CDU-Mitgliedschaft ausgezeichnet wurden Angelika Döhner, Peter Märtsch, Bernhard Schnurr und Karl-Heinz Bauer.

Neuwahlen

Nach kontroverser Aussprache über die Berichte wurde bei den anschließenden Wahlen Benedikt Englert zum neuen Vorsitzenden des CDU-Stadtverbandes Tauberbischofsheim gewählt. Der 31-jährige Volljurist und verheiratete Familienvater, der ursprünglich aus Eubigheim stammt, war nach seinem Studium zunächst für dreieinhalb Jahre in der Rechtsabteilung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Frankfurt tätig und ist nach einer Zwischenstation beim Regierungspräsidium Karlsruhe seit Anfang 2022 Referent bei der Landtagsverwaltung in Stuttgart. „Es ist wichtig, dass wir als Unionsfamilie auch mit Blick auf die Wahljahre 2024, 2025 und 2026 nun wieder Präsenz zeigen, geschlossen auftreten und gemeinsam PS auf die Straße bringen, weshalb ich den Restart nun nach der Corona-Pause als Vorsitzender mitgestalten möchte“, so Englert.

Neue stellvertretende Vorsitzende sind Alexander Horn, Ralph Kinzie und Clara Reinhart. Zudem wurden in den Vorstand gewählt: Günther Krajewski (Schatzmeister), Herbert Werner (Schriftführer), Tanja Frühauf (Pressereferentin), Dr. Bernhard Blümm (Digitalbeauftragter) und Michael Keller (Mitgliederbeauftragter).

Als Beisitzer gewählt wurden: Klaus Burger, Sascha Diemer, Gabriele Reinhart, Judith Blümm, Andreas Morschheuser, Hilmar Freundschig, Maximiian Joachim, Angelika Döhner, Peter Märtsch und Andreas Kolban.

In seinem Schlusswort dankte der neugewählte Stadtverbandsvorsitzende Benedikt Englert der Versammlung für das Vertrauen sowie seinen Vorstandskolleginnen und -kollegen für ihre Bereitschaft, sich in die Parteiarbeit einzubringen.

Guter Mix

„Mit dem neuen Vorstandsteam haben wir nun einen guten Mix aus sowohl einigen erfahrenen Köpfen und kommunalpolitischen Mandatsträgern als auch aus einigen neuen Gesichtern und Vertretern der jungen Generation, womit wir uns insgesamt deutlich verjüngen.“ Er freue sich deshalb sehr, auf die anstehenden Aufgaben als Vorsitzender des größten CDU-Stadtverbands im Kreis.“