Beliebte musikalische Einstimmung aufs Wochenende

Tauberbischofsheim. Das „Abendlied vom Türmersturm“ startet am Freitag, 30. April, um 20 Uhr auf dem Schlossplatz in Tauberbischofsheim in die neue Saison. Den „Turmbläsern“ der Stadt- und Feuerwehrkapelle unter Leitung von Gustav Endres ist es ein Bedürfnis, diese liebgewordene Tradition auch in schwierigen Zeiten als ein Zeichen der Hoffnung fortzuführen.

AdUnit urban-intext1

Seit Jahren ist die Veranstaltung in den Frühjahr- und Sommermonaten ein fester Bestandteil des jährlichen Kulturkalenders der Stadt. Für viele Bürger und -innen, aber auch Gäste der Kreisstadt freuen sich auf die musikalische Einstimmung aufs Wochenende und kommen regelmäßig zum Schlossplatz, um dem Vortrag der Turmbläser zu lauschen.

Das Abendlied vom Türmersturm wird ab dem Saisonbeginn jeden Freitag bis Mitte Oktober um 21 Uhr erklingen.

Auf die üblichen Feierlichkeiten und die Eröffnung durch Bürgermeisterin Anette Schmidt zum Auftakt muss aufgrund des Kontaktverbotes verzichtet werden. Falls die Beschränkungen gelockert werden, soll dies im Sommer nachgeholt werden.

AdUnit urban-intext2

Die Serenade wird, durch Netze BW und FN unterstützt. stv