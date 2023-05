Bekenntnis zur unechten Teilortswahl

Tauberbischofsheim. In der konstituierenden Sitzung hat sich der im März neugewählte Vorstand des CDU-Stadtverbands Tauberbischofsheim deutlich zur unechten Teilortswahl bekannt. Die Anwesenden befürworteten die unechte Teilortswahl als ein grundsätzlich bewährtes Modell, durch das auch bei künftigen Kommunalwahlen eine stimmberechtigte Repräsentanz der Ortschaften im Gemeinderat gewährleistet werden solle.

„Die bestehenden Regelungen in der Gemeindeordnung hierzu wurden vom Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg im letzten Jahr ausdrücklich für verfassungskonform angesehen“, führte eingangs Stadtverbandsvorsitzender Benedikt Englert mit Blick auf das Urteil zur Tauberbischofsheimer Kommunalwahl von 2019 aus. Nun gehe es darum, den bestehenden Spielraum zu nutzen und eine rechtssichere Lösung zu finden, so der Tenor der Anwesenden.

„Es ist wichtig, dass wir darüber reden und verschiedene Vorschläge diskutieren, anstatt die unechte Teilortswahl jetzt von vornherein komplett auszuschließen“, meinte der Stadtrat und Distelhäuser Ortsvorsteher Sascha Diemer, der als Beisitzer dem Stadtverbandsvorstand angehört.

Als weiteren Tagesordnungspunkt befasste sich das Gremium mit der Terminplanung der kommenden Wochen und Monate. Als nächste Veranstaltung soll am Mittwoch, 10. Mai, um 18.30 Uhr im Tauberbischofsheimer Technologie- und Gründerzentrum die Ehrung zahlreicher langjähriger Mitglieder stattfinden. Die Ehrungen wird der CDU-Kreisvorsitzende, Prof. Dr. Wolfgang Reinhart Mdl, vornehmen. Ebenfalls soll in diesem Jahr erstmals seit der Corona-Pause wieder das beliebte CDU-Sommerfest ausgerichtet werden, was voraussichtlich Ende Juli oder Anfang August der Fall sein wird. pm