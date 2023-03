Bekannte in neuem Gewand

Tauberbischofsheim. Die Beliebtheit von Kammerorchestern scheint beim Publikum der Tauberbischofsheimer Schlosskonzert groß zu sein, wie der Andrang zur letzten Veranstaltung bewies. Und dies darf man auch für den kommenden Termin mit dem Petersburger Kammerorchester am Sonntag, 26. März, erwarten, zumal das Ensemble seit mehreren vergangenen Auftritten bekannt ist und geschätzt wird.

Von Absolventen des Petersburger Staatskonservatoriums im Jahr 1990 gegründet, hat es bei weltweiten Konzerten mit führenden Solisten einen überragenden Ruf erspielt. Unter seinem Leiter, dem gebürtigen Petersburger Juri Gilbo, welcher seit langem in Frankfurt wirkt, hat es sich aktuell in Philharmonia Frankfurt umbenannt. Beste Bekannte also in neuem Gewand – das trifft auch auf den Solisten zu, der kurzfristig für den verhinderten Flötisten Matthew Higham einspringt.

Als Matthias Schlubeck hat er bei einem Schlosskonzert im September 2019 das Publikum durch seinen virtuosen Umgang mit der Panflöte derart verblüfft, dass ein Reengagement ohnehin erwünscht war. Seine Metamorphose zu einer Hannah Schlubeck, hat er/sie in einem beeindruckenden Outingtext im Jahr 2020 mitgeteilt. Der SWR2 widmete kürzlich dieser außergewöhnlichen Persönlichkeit in der Reihe „Klassik Exta“ eine 90-minütige Sendung. Er sprach dort über seine Karriere als Musiker mit mehr als 2000 Konzerten, über seine Erfolge als Weltrekordschwimmer und Goldmedaillengewinner bei den Paralympics und seinen Entschluss zu einer Transition.

Sein Programm für Tauberbischofsheim erinnert augenzwinkernd beiläufig an Papagenos Instrumentchen in Mozarts „Zauberflöte“, aber dass sich damit auch Concertos von Vivaldi und Bach und Musik aus verschiedensten Genres und Epochen hervorzaubern lassen, das kann niemand gekonnter vorführen als Schlubeck, dem für das Studium seines/ihres exotischen Spielzeugs ein eigener Lehrstuhl an der Musikhochschule Wuppertal eingerichtet wurde.

Für das Konzert sind noch wenige Karten der Kategorie B in der Tourist-Information im Rathaus 09341/ 80333 erhältlich.