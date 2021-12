Beim Rangieren mit Lkw ein Auto um zwei Meter verschoben

Tauberbischofsheim. Ein Unbekannter beschädigte in der Nacht auf Donnerstag vermutlich mit seinem Lkw einen geparkten Pkw in Tauberbischofsheim und hinterließ hohen Sachschaden. Der VW Passat stand zwischen Mittwoch gegen 18 Uhr und Donnerstag gegen 4.45 Uhr auf dem Parkplatz einer Firma in der Straße „Am Fronbrunnen“. Durch ein unbekanntes Fahrzeug wurde der Pkw wohl beim Rangieren circa zwei Meter verschoben wodurch ein Schaden von rund 15 000 Euro entstand. Die Polizei Tauberbischofsheim sucht nun Zeugen des Vorfalls. Personen die Hinweise auf das Fahrzeug oder den Fahrer geben können, sollten sich unter Telefon 09341/810 melden.

