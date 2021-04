Tauberbischofsheim. Der Haltepunkt Hochhausen wird derzeit von der Westfrankenbahn ertüchtigt (wir berichteten). Die Fertigstellung ist für den 21. Mai vorgesehen. Erdarbeiten, hieß es, könnten nur nachts in der zugfreien Zeit zwischen 21.30 und 6 Uhr morgens erfolgen. Für die direkten Anwohner bedeutet das schlechten Schlaf, der irgendwie ertragen werden muss. Über Ostern aber sollte Ruhe herrschen.

AdUnit urban-intext1

Doch als Gerhard Fritz am Gründonnerstag, 1. April, seinen Briefkasten leerte und einen Zettel herausfischte, glaubte er zunächst an einen tagesüblichen Scherz. Mit „Unsere Baustelle kann schon mal zur echten Nervensäge werden“ ist er betitelt. Darauf zu sehen sind Presslufthammer, Rüttler sowie ein mit Warnweste bekleideter Maulwurf, der eine grinsende Säge hinter dem Rücken hält. Gerhard Fritz und seine Frau konnten sich darüber allerdings nicht amüsieren.

Sie wohnen im letzten Haus auf der linken Seite in der schmalen Sackgasse, deren Ende die Böschung zur Eisenbahntrasse darstellt. „Wenn spätabends oder nachts Pflöcke eingerammt oder der Boden verdichtet wird, vibriert das ganze Haus“, sagen Gerhard Fritz und seine Frau . Besonders nervig sei das Gepiepe der Erde abkippenden Lkw, die nicht wenden könnten und deshalb rückwärts fahren müssten.

Über die Feiertage, hatte das Ehepaar gehofft, werde für ein paar Tage Ruhe einkehren. Doch dann lag der Zettel im Briefkasten, unterzeichnet von Bauleiter Knoll von der Firma Eiffage Infra Süd, die im Auftrag der Westfrankenbahn den Haltepunkt in Hochhausen ausbaut.

AdUnit urban-intext2

Zu lesen ist da, dass man im Einverständnis mit der Westfrankenbahn beschlossen habe, die Nachtschichten vom 1. bis zum 3. und vom 5. zum 6. April zu besetzen. Allein die Nacht zum Ostersonntag bleibt unbesetzt und verhilft den Anwohnern zu einer Mütze Tiefschlaf.

„Wir werden so wenig wie möglich lärmintensive Arbeiten vermeiden, um ihre wohlverdiente Ruhe nicht zu stören“, heißt es in der Mitteilung weiter. Sicher hat sich bei der Formulierung dieses Satzes ein Fehler eingeschlichen und statt vermeiden hätte es wohl verrichten heißen sollen. Zum Lachen ist Gerhard Fritz und seiner Frau dennoch nicht. Und ihr Verständnis, für das höflich gedankt wird, hält sich doch sehr in Grenzen. Denndie beiden wissen, dass spätestens um 21.30 Uhr der Krach beginnt und bis zum frühen Morgen anhält. hvb

AdUnit urban-intext3