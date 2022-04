Beim Abbiegen auf Lkw gefahren

Tauberbischofsheim. Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von zirka 18 000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Freitagmittag bei Tauberbischofsheim. Ein 24-Jähriger befuhr mit seinem Ford die Kreisstraße von Tauberbischofsheim kommend in Fahrtrichtung Dienstadt. Das vor ihm fahrende Auto bog nach rechts in die Talblick Straße ab, weswegen der Ford-Fahrer links an dem abbiegenden Fahrzeug vorbeifuhr. Beim Einscheren und Weiterfahren bemerkte der junge Mann offenbar einen auf der rechten Fahrbahnseite stehenden Baustellen-Lkw zu spät, sodass sein Ford auf diesen auffuhr. Der 24-Jährige sowie dessen Beifahrerin wurden leicht verletzt. An dem Ford entstand Totalschaden.

