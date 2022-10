bei Tauberbischofsheim: Unfall gebaut und Polizei widersetzt

Tauberbischofsheim. Nachdem sich ein 33-Jähriger am Mittwoch in Tauberbischofsheim mit seinem Bruder gestritten hatten, musste er von der Polizei in eine Spezialklinik gebracht werden.

Der Mann befuhr gegen 9.30 Uhr mit seinem Beifahrer die Bundestraße 290 in Richtung Tauberbischofsheim. Trotz Überholverbot und Gegenverkehr überholte er laut Zeugen andere Verkehrsteilnehmer, die deshalb stark abbremsen mussten.

Im weiteren Verlauf befuhr er die Kraftfahrstraße von Gerlachsheim in Richtung Tauberbischofsheim. Er überholte auf der Gegenspur zwei Fahrzeuge und kollidierte anschließend mit den dort angebrachten Warnbarken. Daraufhin bliebt der Wagen des Mannes auf Höhe der Abfahrt Grünsfeld stehen.

Daraufhin gerieten der Fahrer und sein Beifahrer, bei dem es sich um dessen Bruder handelte, zu einem heftigen Streit. Beim Eintreffen der alarmierten Polizei kam es zum Widerstand, wobei zwei Polizeibeamte leicht verletzt wurden.

Nach entsprechenden Maßnahme wurde der 33-Jährige zunächst wieder auf freien Fuß entlassen. Später, gegen 13 Uhr, kam es in Tauberbischofsheim jedoch wieder zu weiteren Streitigkeiten und Handgreiflichkeiten zwischen diesem und seinem Bruder, der dabei leicht verletzt wurde.

Der Mann befand sich vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde daraufhin in eine Klinik gebracht.

Die Polizei sucht nun Zeugen und andere Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Mannes gefährdet wurden. Diese sollen sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter Telefon 09341/810 melden. pol