Bei Tauberbischofsheim 110 km/h zu viel auf dem Tacho

Tauberbischofsheim. Eilig hatte es laut Polizei offenbar ein 24-Jähriger mit seinem Pkw auf der A 81 bei Tauberbischofsheim. Der Mann befuhr am Freitagmorgen mit seinem Pkw die Autobahn in Richtung der bayerischen Landesgrenze, als er mit 190 km/h über die Autobahn raste. Da die Fahrbahn der Autobahn durch Regen nass war, gilt in diesem Bereich ein Tempolimit von maximal 80 km/h aufgrund der erhöhten Gefahr von Aquaplaning, erklärt die Polizei.

Gegen 9 Uhr habe er einen zivilen Streifenwagen der Verkehrspolizei überholt. Kurze Zeit später hielten die Beamten den Mann auf dem Parkplatz „Grundgraben“ an und kontrollierten ihn und sein Fahrzeug. Es stellte sich heraus, dass der 24-Jährige als Testfahrer eines Automobilherstellers unterwegs war. Der Fahrer muss nun laut Polizei mit einem vierstelligen Bußgeld, Punkten im Fahreignungsregister und einem Fahrverbot oder sogar einen Führerscheinentzug rechnen.

