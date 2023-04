Bei Distelhausen: Radler transportierte 40 kg Kupferkabel

Distelhausen/Gerlachsheim. Das Polizeirevier Tauberbischofsheim sucht Zeugen und Geschädigte, die Hinweise zu einem vermeintlichen Kupferdieb im Bereich Distelhausen geben können.

Beamte des Polizeireviers kontrollierten am Donnerstag gegen 2 Uhr einen 37-Jährigen, der mit seinem Fahrrad auf dem Radweg unterhalb der K 2814 von Distelhausen in Richtung Gerlachsheim unterwegs war. Hierbei erkannten die Polizisten, dass der Mann in Plastiktüten, die an seinem Fahrradlenker hingen, Kupferkabel transportierte. Diese hatten ein Gewicht von rund 40 Kilogramm. Da sich darin auch ein Teppichmesser sowie Arbeitshandschuhe befanden und der 37-Jährige voller Baustaub war, besteht der Verdacht eines Kupferdiebstahls. Zur Feststellung der Identität des Mannes wurde dieser zum Polizeirevier gebracht. Nach einer Wohnungsdurchsuchung und weiteren Maßnahmen wurde der Mann auf freien Fuß gesetzt.

Wer Hinweise zum Kupferdiebstahl oder der Person geben kann oder vom Diebstahl betroffen ist, soll sich unter Telefon 09341/810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim melden.



