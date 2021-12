Bei den wöchentlichen Stammtischen im Dittwarer Dorfmuseum ist es jetzt schön warm

Dittwar. Im Laufe der letzten Monate wurde im Gewölbekeller im Dorfmuseum in der Gissigheimer Straße in Dittwar eine neue Elektroheizung installiert. Da das Gebäude unter Denkmalschutz steht und deshalb nur schwer sichtbare bauliche Veränderungen möglich sind, war dies die einzige sinnvolle Möglichkeit, diesen Raum auch in den Übergangsmonaten und in der kalten Jahreszeit zu nutzen. Dieses Projekt wurde von der „Leader“-Aktionsgruppe Regionalentwicklung Badisch-Franken gefördert. „Leader“ steht dabei für „Liaison Entre les Actions de Développement de l’Économie Rurale“, zu deutsch „Verbindung von Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft“. Dabei handelt es sich um ein EU-Programm zur Entwicklungsförderung von unten nach oben, das heißt, dass ausschließlich die jeweiligen lokalen Aktionsgruppen über die unterstützten Projekte entscheiden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nun wurde dem Heimat- und Kulturverein Dittwar zum Abschluss der Arbeiten um die neue Heizung des Kellers im Museumsgebäude der Leader-Aufkleber von Alfred Beetz an die Vereinsvertreter Kurt Hammrich, Michaela und Joachim Gessler sowie Adalbert Hammerich überreicht. Damit ist diese Maßnahme offiziell beendet und der Verein wird noch in diesem Jahr die zugesagten Fördermittel erhalten.

Immer informiert sein Die wichtigsten News des Tages FN Mittags Newsletter - Jetzt anmelden! Mehr erfahren

Alfred Beetz zeigte sich vom Keller sehr angetan. Eine kurze Führung durch Joachim Gessler verdeutlichte die Anstrengungen, die der Verein in den letzten Jahren unternommen hat, um den Keller für die wöchentlichen Stammtische und somit als Zentrum für die Dorfbevölkerung nutzbar zu machen.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Stimmen aus dem Gemeinderat Kitas Dittwar und Hochhausen: Heiße Diskussion im Gemeinderat Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Kinderbetreuung Kitas in Dittwar und Hochhausen: Zukunft noch unklar Mehr erfahren

Nach dem Aushub des Kellerbodens, der neuen Theke, der Neuverfugung des Gewölbes wurde dies nun durch den Einbau der Elektroheizung abgeschlossen. Für die Wahl der Heizung war insbesondere wichtig, dass dadurch keinerlei Eingriffe in die Substanz des denkmalgeschützten Gebäudes und keine Umgestaltungen am eigentlichen Keller wie Kohlendioxid-Warngeräte und zusätzliche Lüftungsmaßnahmen notwendig waren.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Beetz betonte, dass Örtlichkeiten wie der Keller in den heutigen Ortschaften ohne Geschäfte und Gaststätten für ein lebendiges Dorfleben sehr wichtig und notwendig seien. Er beglückwünschte den Verein zur diesem Treffpunkt im Dorf.

Nach der Aufnahme der letzten Daten zur endgültigen Abrechnung des Projektes überreichte er den Leader-Aufkleber an Kurt Hammrich. Anschließend plauderte man noch einige Zeit über die kulturellen Aktivitäten, die im Keller abgehalten wurden und werden, wie das geplante Lautenkonzert 2022. ali