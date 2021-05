Befüllung und Entsorgung

Tauberbischofsheim. Der Sommer steht vor der Tür und die Erfrischung im kühlen Nass kann so nahe liegen mit einem eigenen Pool. Doch zwei Dinge gilt es neben der Unterhaltung zu beachten: die Befüllung des Pools und die Entsorgung des Badewassers.

Das Befüllen ist über den hauseigenen Frischwasseranschluss vorzunehmen. Das Wasser fließt somit über den hauseigenen Wasserzähler. Der Frischwasserbezug darf nicht über den Gartenwasserzähler laufen, denn dieser ist ausschließlich für die Bewässerung des Gartens vorgesehen.

Nach dem Wasserhaushaltsgesetz ist Abwasser Wasser, das durch häuslichen, gewerblichen oder sonstigen Gebrauch in seinen Eigenschaften verändert ist. Das Frischwasser, mit dem der Pool befüllt wird, wird in der Regel chemisch behandelt, zum Beispiel mit Chlor, Algenschutzmittel, pH-Senkern oder –Hebern oder nach der Aktiv-Sauerstoff-Methode. Somit handelt es sich um Abwasser. Auch ohne chemische Behandlung wird das Wasser allein durch seinen Gebrauch in seinen Eigenschaften verändert, beispielsweise durch Sand, Sonnencreme, Schweiß oder Körperflüssigkeiten. Dadurch ergeben sich für die Entsorgung bestimmte Vorgaben.

Grundsätzlich ist Abwasser, zu dem auch das Schwimmbadwasser zählt, der entsorgungspflichtigen Kommune zu überlassen, die das Abwasser dann gebührenpflichtig entsorgt. Das Abwasser des Schwimmbads ist dafür mithilfe einer handelsüblichen Pumpe der öffentlichen Kanalisation zuzuführen.

Die Kosten für den Bezug dieses Frischwassers beinhalten auch bereits die fälligen Abwassergebühren. Eine Versickerung oder die direkte Einleitung des Schwimmbadwassers in ein Gewässer ist ohne wasserrechtliche Erlaubnis unzulässig.

Diese Bestimmungen sollte die Hausbesitzer beim Befüllen ihres Schwimmbades/Pools zu beachten. Eine Gutschrift des Abwassers kann somit nicht erfolgen.

