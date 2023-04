Beeindruckende Vielfalt an Motiven und Techniken

Main-Tauber-Kreis. Nach dem Abschluss des großen Malwettbewerbs zum 50-jährigen Bestehen des Main-Tauber-Kreises sind nun alle 62 eingereichten Bilder bei einer Ausstellung in der Filiale der Sparkasse Tauberfranken in der Hauptstraße in Tauberbischofsheim zu sehen.

Die drei-köpfige Wettbewerbsjury – bestehend aus Landrat Christoph Schauder, Sparkassenchef Peter Vogel und dem Künstler Gunter Schmidt – überzeugte sich von der gelungenen Präsentation der Werke.

„Alle Teilnehmer sind Sieger“

Landrat Schauder machte nochmals deutlich, dass aus seiner Sicht alle teilnehmenden Kinder Sieger sind. „Deshalb zeigen wir alle Bilder im Rahmen der Ausstellung, auf unserer Website und auf unseren Kanälen bei Instagram und Facebook.“

Der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse, Peter Vogel, zeigte sich beeindruckt von der großen Bandbreite an unter-schiedlichen Motiven aus allen Teilen des Landkreises, an kreativen Ideen und unterschied-lichen Maltechniken.

Der renommierte Tauberbischofsheimer Künstler Gunter Schmidt kommentierte die Werke nochmals aus seiner fachlichen Sicht, lobte die künstlerische Qualität und machte deutlich, dass es eine Herausforderung gewesen sei, die Arbeiten von jüngeren und älteren Kindern gerecht miteinander zu vergleichen. An dem Wettbewerb teilnehmen durften alle Kinder bis 13 Jahren.

Die Siegerinnen waren die neunjährige Sophie Lindtner aus Werbach (erster Preis), die sechsjährige Ida Bischof aus Hundheim (zweiter Preis), die 13-jährige Lilli Neuge-bauer aus Lauda (dritter Preis), die achtjährige Astrid Liebler aus Tauberbischofsheim (vierter Preis), die achtjährige Kim Ament aus Weikersheim (fünfter Preis) sowie die dreijährige Alina Blankenburg aus Tauberbischofsheim (Sonderpreis für die jüngste Teilnehmerin). Die Preise zur Verfügung gestellt hatten die Solymar-Therme und der Wildpark in Bad Mergentheim, Künstler Gunter Schmidt, das Kloster Bronnbach, das Schloss Weikersheim und der Schaustellerbetrieb Jochen Hans Schmitt aus Aschaffenburg. „Hierfür gilt ihnen unser besonderer Dank“, sagte Landrat Schauder. lra