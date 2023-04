Beatles-Songs nur mit dem Bass dargeboten

Dittwar. Nachdem der Heimat- und Kulturverein Dittwar die neuen Tische für seinen Keller erhielt, konnten diese gleich am nächsten Tag mit einem Konzert des Künstlers Jonas Hönig aus Emmendingen bei Freiburg unter dem Titel „While My Bass Guitar Gently Weeps“ in einem gelungenen Rahmen eingeweiht werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei der Begrüßung lobte der zweite Vorsitzende Manfred Bystricky besonders Klaus Lotter für die hervorragend gelungenen neuen Tische. Anschließend eröffnete Jonas Hönig das Konzert, in dem ausschließlich Lieder der Beatles vorgestellt wurden. Die Titel wurden mit dem E-Bass bedziehungsweise drei Stücke mit dem Kontrabass gespielt. Dabei ging es nicht einfach darum, die Melodie mit einem ungewohnten Instrument zu spielen, sondern es wurde darauf geachtet, dass das Feeling der Stücke möglichst original erhalten blieb. Mit dem Stück „We Can Work It Out“ begann die Vorstellung. Besonders beeindruckte die ruhige und unaufgeregte Spielweise der Lieder. Die Lautstärke war perfekt an den kleinen Raum und die doch harte Akustik angepasst, die Zuhörer entsprechend gefesselt und absolut leise auf den Künstler konzentriert.

Hönig entschuldigte sich gleich bei den eingefleischten Stones-Fans dafür, dass nur Beatles-Songs gespielt wurden. Er kündigte zudem an, dass er die gespielten Titel nicht vorher ankündigen werde. In früheren Konzerten wurde an ihn die Bitte herangetragen, den Zuhörern die Möglichkeit zu geben, die gespielten Lieder selbst zu erkennen. Diese Vorgehensweise erwies sich als optimal für den kleinen Rahmen des Konzerts und bereitete den Zuhörern viel Spaß.

Weiter ging es mit „In My Life“ und „Something“. Es folgte das dem Konzert seinen Namen gebende „While My Guitar Gently Weeps“. Nach „I Am The Walrus“ folgte das bekannte „Strawberry Fields For Ever“ und dann „A Day in the Life“ sowie „And I Love Her“. Danach wechselte der Interpret für die folgenden zwei Stücke das Instrument. Er spielte nicht mehr den E-Bass, sondern einen rein akustischen Kontrabass, was im kleinen Keller sehr gut ankam. Die Titel waren „Eleanor Rigby“ und „You ‘ve Got To Hide Your Love Away“.

Mit „Come Together“ begann der zweite Teil des gelungenen Konzerts. Es folgte ein Stück, das eher von Joe Cocker bekannt ist, nämlich „With A Little Help From My Friends“ sowie „Lucy in the Sky with Diamonds“ und „Nowhere Man“, gefolgt von „She’s Leaving Home“ und schließlich „Help!“.

Nach diesem Stück wechselte Jonas Hönig wieder für ein Lied auf den Kontrabass. Bei „Blackbird“ kam übrigens niemand der Anwesenden auf den Titel. Für das Finale des Konzerts blieb nun noch „Here Comes The Sun“. Nach starkem Beiall der rund 30 Zuhörer im gut besuchten Keller gab es als Zugabe noch „Here, There and Everywhere“. Vorsitzender Kurt Hammrich swürdigte abschließend die Familien Gessler und Bystricky für die Organisation des Abends. ali