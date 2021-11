BBV sagt alle Infoabende ab

Tauberbischofsheim. Die Breitbandversorgung Deutschland (BBV) reagiert auf die aktuelle Pandemieentwicklung und sagt alle ab dieser Woche im Main-Tauber-Kreis geplanten Infoabende für unbestimmte Zeit ab. Als Ersatz plant das Unternehmen jetzt eine Reihe Online-Infoveranstaltungen über die Glasfaser.

„Nehmen Situation ernst“

Die toni-Infoshops in Tauberbischofsheim, Wertheim und in Kürze in Bad Mergentheim bleiben zu den marktüblichen Zeiten unter strenger Beachtung der aktuell geltenden Bestimmungen hingegen offen.

Ebenfalls weiterhin im Einsatz bleiben die Infomobile und Verkaufsanhänger vor Ort sowie die Mitarbeiter des Direktvertriebs, so das Unternehmen in einer Stellungnahme.

„Wir nehmen die aktuelle Situation sehr ernst und möchten die Gesundheit aller Bürger im Rahmen unsere Möglichkeiten bestmöglich schützen. Daher ist die Absage der Infoabende unumgänglich“, hieß es.

