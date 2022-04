Bauplätze warten auf Häuslebauer

Dienstadt. Die Erschließungsarbeiten zur Erweiterung des Dienstädter Baugebietes „Wanne“ laufen. Bei einem planmäßigen Verlauf werden die Arbeiten zur Fertigstellung des zweiten Bauabschnittes voraussichtlich bis Ende Juli abgeschlossen sein. Anschließend stehen elf Baugrundstücke in Südlage in einer Größenordnung von 720 bis 1100 Quadratmetern und mit herrlichem Ausblick in die unbebaute Natur zum Verkauf.

Die Bebaubarkeit der einzelnen Grundstücke kann dem Bebauungsplan sowie den dazugehörigen schriftlichen Festsetzungen entnommen werden. Die Dateien findent man auf der städtischen Homepage unter der Rubrik Bürgerservice & Wohnen oder unter: https://www.tauberbischofsheim.de/baugebiete

Entsprechend der Regelung für städtische Baugrundstücke wird auch im zweiten Bauabschnitt des Baugebietes „Wanne“ für jedes Kind unter 18 Jahren, welches über kein eigenes Einkommen verfügt und mit erstem Wohnsitz im elterlichen Haushalt lebt, ein Baukindergeld in Höhe von fünf Euro/Quadratmeter in Abzug gebracht. Zusätzlich erhalten Familien, die ein städtisches Baugrundstück erwerben und im Zeitraum von drei Jahren ab Beurkundung Nachwuchs bekommen, nachträglich ein Baukindergeld in Höhe von pauschal 1500 Euro pro Kind. Das Kind beziehungsweise die Kinder müssen im elterlichen Haushalt leben.

Die Veräußerung der Baugrundstücke erfolgt wie üblich ausschließlich mit Bauverpflichtung innerhalb von zwei Jahren.

Interessenten können sich mit dem online verfügbaren Formular bis spätestens 20. Mai 2022 bewerben. Die bis dahin im Liegenschaftsamt eingegangenen Bewerbungen gelten als zeitgleich. Die erste Grundstücks-Vergaberunde durch den Gemeinderat erfolgt anschließend - voraussichtlich im Juni.

Sofern Mehrfachbewerbungen für ein Grundstück eingehen, erfolgt die Zuteilung nach bewährten sozialen und gesellschaftlichen Kriterien. Bei gleicher Gewichtung von Bewerbungen entscheidet das Los.

Nach der Zuteilungsentscheidung durch den Gemeinderat wird den Bewerbern eine verbindliche Reservierungsvereinbarung für das Grundstück angeboten, die bis zur notariellen Beurkundung des Kaufvertrages gilt. Das Reservierungsentgelt beträgt 1.500 Euro/Grundstück und wird bei dem anschließenden Erwerb des Baugrundstücks auf den Kaufpreis angerechnet. Alle Bauplätze werden mit einer zweijährigen Bauverpflichtung veräußert.

Ansprechpartner: Roger Gutrung, Telefon 09341/803946, roger.gutrung@tauberbischofsheim.de; Vera Bartholme, Telefon 09341/803-947, vera.bartholme@tauberbischofsheim.de.