Bauplätze für Kindergärten stehen fest

Dittwar/Hochhausen. Die Gebäude der kirchlichen Kindertagesstätten in Dittwar und Hochhausen sind sanierungsbedürftig und entsprechen nicht mehr dem Anspruch einer zeitgemäßen Kinderbetreuung, der Bau neuer Kindertagesstätten ist jetzt vorgesehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Gemeinderat hat Ende Oktober beschlossen, das Architekturbüro Munz mit der Grundlagenermittlung und Vorentwurfsplanung sowie der Erstellung der GU-Ausschreibung für den Neubau der eingruppigen Kindertagesstätten in diesen Ortsteilen zu beauftragen, geeignete Flächen für die Neubauten konnten bereits gekauft werden.

„Für Dittwar und Hochhausen soll es zeitnah eine gute räumliche Lösung für die Einrichtungen geben. Nach intensiver Prüfung der Alternativen ist der Neubau für alle Beteiligten und besonders für die Kinder die beste, wohnortnahe Lösung,“ kommentiert Bürgermeisterin Anette Schmidt die Entscheidung.

Mehr zum Thema Architektur Das innovativste Hochhaus steht neben der Oper von Sydney Mehr erfahren München Güterichter soll Streit um Kitabau schlichten Mehr erfahren

Die Kindertagesstätten St. Elisabeth in Dittwar und St. Michael in Hochhausen und die dazugehörigen Außengelände sind im jetzigen Zustand nicht zukunftsfähig. Die Gebäude entsprechen in vielen Belangen nicht mehr den aktuellen Anforderungen und sind stark sanierungsbedürftig. Die Einrichtungen sind beispielsweise nicht barrierefrei und der Brandschutz und der Sanitärbereich erfüllen nicht die rechtlichen Vorgaben.

Die Kosten für die Erstellung eines Neubaus für eine Kindertagesstätte mit den erforderlichen Flächen und dem dazugehörigen Außenbereich liegen voraussichtlich bei rund 1,2 Millionen Euro. Da keine zusätzlichen Betreuungsplätze geschaffen werden, gibt es aktuell keine Fördermöglichkeit. Sollte die katholische Kirche die Trägerschaft der Kindertagesstätte Dittwar und Hochhausen weiterhin übernehmen, ist davon auszugehen, dass die Stadt das Gebäude mietfrei überlässt. Lediglich an den laufenden Betriebskosten (Sach- und Personalaufwand) würde sich der Träger im Rahmen eines Betriebskostenvertrages mit derzeit zehn Prozent beteiligen.

Die neuen Standorte in Dittwar und Hochhausen: In Dittwar wurden die dem Kindergarten gegenüberliegenden Grundstücke in der Gissigheimer Straße, Gewann Ölgärten, gekauft, die ausreichend Platz für einen Neubau einer Kindertagesstätte bieten. In Hochhauen konnte zunächst der Festplatz im Bereich Gewann Flürlein aufgrund der starken Hanglage, die einer Barrierefreiheit entgegensteht, ausgeschlossen werden. Mit drei nahe gelegenen zusammenhängenden Grundstücken ist nun eine Fläche erworben worden, die sich für den Bau einer solchen Einrichtung gut eignet.