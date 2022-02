Baugebiet ist sehr gefragt

Tauberbischofsheim. Von einer „tollen Entwicklung des Baugebiets auf dem Laurentiusberg, das wir demnächst erweitern wollen“ sprach Bürgermeisterin Anette Schmidt bei der Sitzung des Technischen Ausschusses am Mittwoch in der Stadthalle. Mit dem Neubau eines Einfamilienhauses, den die Mitglieder des Technisches Ausschusses zur Kenntnis nahmen, sei nunmehr der drittletzte Bauplatz vergeben, führte Sabine Oberst, Amtsleiterin des Rechts- und Ordnungsamts, aus.

Insgesamt standen vier Neubauprojekte auf der Tagesordnung, von denen zwei im Innenstadtbereich der Kreisstadt – im Graben- und im Taubenhausweg – sowie ein Mehrfamilienwohnhaus in Distelhausen realisiert werden sollen. Im Grabenweg wird dafür ein baufälliges Haus abgerissen, das einst den ersten Kindergarten in Tauberbischofsheim beherbergte, wie Gerhard Baumann (CDU) zu berichten wusste.

Bernd Mayer (Bürgerliste) sprach das Straßenschild beim tegut-Markt mit dem Namen „Arnold Hollerbach“ an (die FN berichteten bereits im vergangenen Jahr). Die Bürgermeisterin erklärte, dass es sich hierbei nicht um ein offizielles Schild handele und dieses auch farblich anders gestaltet sei. Sabine Oberst fügte an, dass die mit dem Schild be-namte Straße nur ein privater Erschließungsweg ist.

Gernot Seitz sprach den bei der Ortschaftsratssitzung in Distelhausen diskutierten Verkauf des dortigen Feuerwehrgerätehauses an, der ihn überrascht habe. Er frage sich, wo die Feuerwehr die dort gelagerten Utensilien unterbringen wolle. Der Distelhäuser Ortsvorsteher Sascha Diemer klärte auf: Es gebe eine Anfrage an die Stadt zum Verkauf dieses Gebäudes, da es in die Renovierung des Abendanz’schen Hauses einbezogen werden solle. Einigkeit herrsche darüber, dass ein Verkauf nur dann in Frage komme, wenn ein Ersatz für den Raum gefunden werde, um die Utensilien und Geräte der Feuerwehr einlagern zu können.

Die zweite Anfrage von Gernot Seitz bezog sich auf den Rückschnitt von Sträuchern auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Tauberbischofsheim und Großrinderfeld. Hier seien Bäume und Sträucher gestutzt und zum Teil über einen Meter in das Gebiet von Grundstückseigentümern eingegriffen worden, ohne diese informiert zu haben. Bürgermeisterin Anette Schmidt sagte, dass eine solche Maßnahme üblicherweise zuvor bekannt gemacht werde. Sie werde sich schlau machen und berichten. hvb