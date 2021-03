Wittighausen. Mit großer Mehrheit bei einer Enthaltung hat der Gemeinderat Wittighausen in seiner öffentlichen Sitzung am Dienstag die Vergabe der Erschließungsarbeiten für das avisierte Neubaugebiet „Am tiefen Weg“ auf Gemarkung Oberwittighausen an einen regionalen Bieter beschlossen.

Das gesamte Areal hat eine Bruttofläche von etwas mehr als 5250 Quadratmetern. Die acht Neubauplätze in der Größe zwischen 562 und 604 Quadratmetern bilden in der Summe 4650 Quadratmeter. Die Straßenfläche beträgt knapp unter 620 Quadratmeter.

Zur Submission hatten vier Bauunternehmen, die allesamt ihren Sitz in der Region haben, Angebote eingereicht. Den Zuschlag erhielt als preisgünstigster Bieter die Firma Boller Bau aus Distelhausen für deren Nebenangebot zum Brutto-Pauschalpreis von rund 214.000 Euro. Davon entfallen auf Kosten für Schmutz- und Regenwasserkanalarbeiten etwa 72 500 Euro, für Wasserleitungsbau 41 500 Euro und für Straßenbau knapp unter 100 000 Euro.

Der Baubeginn ist für Mitte April oder Anfang Mai vorgesehen, mit dem Abschluss der Bauarbeiten wird bis Ende August dieses Jahres gerechnet.

Zudem beschloss der Gemeinderat, zum einen die Verkaufspreise für komplett erschlossene Baugrundstücke im Baugebiet „Am tiefen Weg“ in Oberwittighausen festzulegen, und zum zweiten, Reservierungen für dieses Neubaugebiet umgehend freizugeben.

Da nach Abschluss des Submissionsverfahrens für die Erschließungsarbeiten bis auf eine Ausnahme inzwischen alle Kostenposten für das Baugebiet vorliegen, wurde der Verkaufspreis auf 78 Euro pro Quadratmeter festgesetzt. Dies entspricht dem adäquaten Quadratmeterpreis, der für Grundstücksverkäufe beim Neubaugebiet „Am Bären“ in Unterwittighausen disponiert wurde.

Einzige noch unklare Kostenposition ist die Katastervermessung, welche allerdings mit 10 000 Euro pauschal in die Berechnung einkalkuliert wurde, um dem hohen Bedarf nach Baugrundstücken aktuell nachzukommen, wie Bürgermeister Marcus Wessels berichtete. „Kommuniziert wurde bislang immer ein Quadratmeterpreis zwischen 80 und 90 Euro. Insofern ist es sehr erfreulich, dass aufgrund der günstigen Ausschreibungsergebnisse der Preis unter 80 Euro angeboten werden kann“, betonte er. Zugleich bekräftigte Wessels, dass es das erste reine Neubauwohngebiet im Ortsteil Oberwittighausen sei.

Aktuell liegen laut seinen Angaben fünf konkrete Anfragen für verschiedene Grundstücke in Oberwittighausen vor, so dass sich das Neubaugebiet in Oberwittighausen einer großen Nachfrage erfreue und bereits mehr als die Hälfte der Bauplätze theoretisch vergriffen seien.

Daher folgte der Gemeinderat dem Verwaltungsvorschlag, umgehend – analog zum Vorgehen in Unterwittighausen – Reservierungen zuzulassen. Demnach kann ab sofort ein konkretes Grundstück reserviert werden, wobei eine Anzahlung von 5000 Euro geleistet werden muss. Sobald die Grundstücke verkauft werden können, müssen sich die Interessenten entscheiden, ob sie das Grundstück tatsächlich erwerben wollen. Falls nicht, wird die geleistete Anzahlung abzüglich einer Verwaltungsgebühr von 100 Euro zurückerstattet.