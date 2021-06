Barrierefreiheit am Bahnsteig Dittigheim ab dem Sommer garantiert

Dittigheim. Der 1954 eröffnete Haltepunkt Dittigheim erhält einen neuen Bahnsteig. Bis 23. Juli sollen alle Arbeiten vor Ort abgeschlossen sein. Während der gesamten Bauphase wird der Haltepunkt wie gewohnt von der Westfrankenbahn bedient.

Die Kosten für die Sanierung und Modernisierung des Bahnhaltepunktes der Tauberbahn belaufen sich 850 000 Euro. Die Station Dittigheim erhält einen barrierefreien 100 Meter langen und 55 Zentimeter hohen Bahnsteig, der den heutigen Ansprüchen entspricht. Entlang des Bahnsteiges wird eine energiesparende LED-Beleuchtung sowie ein taktiles Leitsystem für Blinde und Sehschwache installiert. Zusätzlich werden eine neue Wetterschutzanlage und eine Fahrradabstellanlage aufgestellt.

Die Bepflasterung der 300 Quadratmeter großen Fläche erfolgt komplett mit CO2-neutral produzierten Öko-Steinen. Der Zugang ist anschließend stufenfrei möglich. In Verbindung mit den modernen Triebwagen der Westfrankenbahn mit Spaltüberbrückung ist nach der Beendung der Bauarbeiten vollständig barrierefreies Reisen vom Haltepunkt Dittigheim möglich.

Die Modernisierung erfolgt in zwei Bauphasen. In der Phase eins bis 18. Juni wird der Bahnsteig im Bauabschnitt eins erneuert. In der Bauphase zwei vom 21. Juni bis 23. Juli erfolgt der barrierefreie Ausbau im Bauabschnitt zwei. Während dieser Zeit kann der Bahnsteig nur über einen provisorischen Zugang erreicht werden.

Die Arbeiten vor Ort, die von der Firma Eiffage Infra Süd aus Pfaffenhofen im Auftrag der Westfrankenbahn durchgeführt werden, begannen bereits Mitte Mai mit der Einrichtung der Baustelle und des Materiallagers auf einem Grundstück in der Frombergstraße unweit des Haltepunktes Dittigheim.

Inzwischen wurden erste Erdarbeiten durchgeführt und die ersten Fundamente für den neuen Bahnsteigabschnitt gesetzt. Das alte Geländer entlang der Bahntrasse wurden zurückgebaut. Dieser Tage setzte der Bautrupp entlang der Gleise die neue Bahnsteigkante. Alle Arbeiten vor Ort können wegen des Bahnverkehrs nur in der zugfreien Zeit zwischen 21 und 6 Uhr durchgeführt werden. Der Bahnbetrieb an Haltepunkt läuft zurzeit über den alten noch bestehenden Bahnsteig. Mit dem Abschluss der Arbeiten sind alle vier Bahnstationen im Bereich der Stadt Tauberbischofsheim sowie im Streckenabschnitt der Tauberbahn von Lauda bis Wertheim durchgehend modernisiert. ubü

