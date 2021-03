Die Ertüchtigung des Haltepunkts Hochhausen ist in vollem Gange. Die Arbeiten dauern bis zum 17. Mai. Dann wird der Bahnsteig barrierefrei zugänglich sein.

Hochhausen. Zurzeit modernisiert die Westfrankenbahn den Bahnsteig des Haltepunkts Hochhausen. Die Kosten für die Modernisierung der Bahnanlage belaufen sich auf rund 850 000 Euro. Die Arbeiten vor Ort werden voraussichtlich bis zum 21. Mai abgeschlossen sein.

Nutzung derzeit wie gewohnt

Der 1867 errichtete Haltepunkt der Tauberbahn erhält einen modernen Bahnsteig mit einem barrierefreien Zugang. Während des kompletten Neubaus kann der vorhandene Bahnsteig wie gewohnt benutzt werden.

Hochhausen ist die dritte Bahnstation im Stadtgebiet von Tauberbischofsheim, die jetzt auf den neuesten Stand gebracht wird. Der Bahnhof Tauberbischofsheim (2013 bis 2014) und der Haltepunkt Distelhausen (2018) wurden in den vergangenen Jahren bereits von der Westfrankenbahn modernisiert.

Am 17. Mai beginnen die Arbeiten am Haltepunkt Dittigheim. Bis Ende Juli sind dann alle vier Bahnstationen in den Tauberbischofsheimer Stadtteilen modernisiert und auf dem neuesten zeitgemäßen Stand gebracht und so für die Zukunft der Tauberbahn gewappnet.

Der bisher vorhandene Bahnsteig ist noch asphaltiert und verfügt über kein Leitsystem. Die Arbeiten in Hochhausen, die von der Firma Eiffage Infra -Süd GmbH aus Pfaffenhofen im Auftrag der Westfrankenbahn durchgeführt werden, begannen bereits am 15. März mit der Einrichtung der Baustelle und ersten Erdarbeiten.

Arbeiten im Moment nur nachts

In dieser Woche wurden weitere Erdarbeiten durchgeführt und die ersten Fundamente für den neuen, verlängerten Bahnsteig gesetzt. Alle Bauarbeiten vor Ort können zurzeit nur in der zugfreien Zeit zwischen 21.30 und 6 Uhr morgens durchgeführt werden.

Vor Ort sind folgende Baumaßnahmen geplant: In der Bauphase 1 wird der alte vorhandene Bahnsteig vollständig zurückgebaut und durch einen neuen Bahnsteig ersetzt. Dieser wird mit Betonfertigteilen des Typs BSK 51 auf einer Länge von 100 Metern und einer Breite von 2,5 Metern neu und passend zu den Triebfahrzeugen VT 642 mit einer Bahnsteighöhe von 55 Zentimetern errichtet.

Der komplette Bahnsteig erhält eine LED-Beleuchtung sowie ein taktiles Leitsystem für Blinde und Sehschwache. Zusätzlich erhält der Haltepunkt Hochhausen eine neue Wetterschutzanlage und eine Fahrradabstellanlage. Gleichzeitig erfolgt eine neue Beschilderung. Auch werden eine Abfallbox und eine Streugutbox im Bahnsteigbereich aufgestellt. Im Bahnsteig wird 300 Quadratmeter Ökopflasterung verbaut. Zusätzlich wird eine neue Bahnsteigentwässerung gebaut.

Zweite Bauphase ab 19. April

In der zweiten Bauphase ab dem 19. April erfolgt der barrierefreie Ausbau des Zugangs zum Bahnsteig mit der Modernisierung der Zugangswege. Während dieser Zeit bis zur Fertigstellung kann der Bahnsteig über einen provisorischen Zugang erreicht werden.

In den Bauphasen werden auch nachts Arbeiten durchgeführt, so dass es auch zu Lärmbelästigungen kommen wird. Dafür hofft die Westfrankenbahn auf das Verständnis der Anwohner.