„Balkonkraftwerke“ zur Energiegewinnung

Tauberbischofsheim. Photovoltaikanlagen sind auch für Balkone/Terrassen auf dem Markt sowie zunehmend beliebt. In diesem Kontext veranstalten der Klimaarbeitskreis Lauda-Königshofen und der Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen Tauberbischofsheim einen Infoabend über solche Solaranlagen.

Martina Appel und Armin Hambrecht – Berufsexperten im Bereich Erneuerbarer Energien – werden in einem Vortrag unter anderem Technik, Nutzen, Kosten, rechtliche Grundlagen und Beispiele von „Balkonkraftwerken“ vorstellen. „Wenn das Dach nicht für eine große Photovoltaikanlage geeignet ist oder man in einer Wohnung anstelle in einem Einfamilienhaus lebt, sind kleine Solaranlagen für Balkon/Terrasse oft eine gute, praktikable, preisgünstige Alternative, um eine saubere, unabhängige Energieerzeugung zu fördern“, regen die Fachleute an.

„In Millionen von Haushalten ist es möglich, eine solche Erzeugungsanlage zu installieren. Bürger können so einerseits ihren persönlichen Beitrag zur Energiewende leisten sowie andererseits Geld für teuren Strom sparen“, zeigt sich Hambrecht überzeugt. „Auch wenn man keine großen baulichen Veränderungen am Haus vornehmen kann oder möchte und die Grundlast mit umweltfreundlichen Solarstrom abdecken will, sind die auf einfache Weise zum Beispiel am Balkongeländer zu befestigenden Solarpanels eine gute Lösung“, erklärt er.

Bisher hätten jedoch aufwendige Anmelderegularien sowie komplizierte technische und bürokratische Voraussetzungen die Motivation gehemmt, ein „Kraftwerk“ zu betreiben. Die Bundesregierung habe daher in ihrer Initiative zum Abbau von Bürokratie schon einige „Stecker gezogen“, damit kostengünstige und einfache kleine Solarmodule eine Option für viele Balkone, Terrassen oder Vorgärten sein könnten.

„In der nötigen Energietransformation spielen auch die privaten Stecker-Solargeräte eine Rolle, denn sie bieten Wohnungseigentümern oder Mietern eine schlichte Möglichkeit, auf dem Balkon oder der Terrasse eigene Solarenergie zu erzeugen“, berichtet Hambrecht weiter. Inzwischen seien nach Infos der Verbraucherzentralen in Deutschland bereits 250 000 Balkonkraftwerke in Betrieb.

Experten prognostizieren ein hohes Energiepotenzial bei den Solarkleinanlagen im Privatbereich, nämlich bundesweit ein bis zwei Gigawatt. „Das würde 100 Photovoltaik-Freiflächenanlagen durchschnittlicher Größe und Leistung entsprechen“, schätzen sie.

Maßgeblich unterstützt wird der technisch und formell vereinfachte Einsatz von „Balkonkraftwerken“ mit einer Leistung bis zu 800 Watt vom Verein Deutscher Ingenieure (VDI). So sollen zum Beispiel durch eine Privilegierung die Anschaffung und der Betrieb von Solarkleinanlagen künftig noch wesentlich interessanter und attraktiver für Wohnungseigentümer oder für Mieter werden.

Ergänzend haben bislang schon rund 70 000 Bürger ein Referendum unterschrieben und das erforderliche Quorum erreicht, damit sich der Bundestag mit diesem Thema befasst. Dies könne ein weiterer Schritt zu einer verbreiteten Popularität und Anwendung dieser Kleinsolaranlagen sein, betonen Appel und Hambrecht. Zudem rufen sie explizit und gemeinsam mit Klaus-Dieter Schnabel, Vorsitzender des Ortsverbands Bündnis 90/Die Grünen, alle Interessenten zu dem Infoabend am Donnerstag, 11. Mai um 19 Uhr im Gründerzentrum (Am Wört 1) in Tauberbischofsheim auf. pdw