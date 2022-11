Was lange währt, wird endlich gut: Bereits Anfang dieses Jahres sollten die drei Ampelanlagen an den „Knotenpunkten“ an der Tauberkreuzung, am Tauberzentrum und an der Abzweigung der Schmiederstraße in die Pestalozziallee auf eine Wellenschaltung umgestellt werden und damit einen besseren Verkehrsfluss ermöglichen.

„In der vergangenen Woche wurde die neue Hardware eingebaut“,

...