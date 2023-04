Baier folgt auf Kappes

Tauberbischofsheim. Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Tauberbischofsheim hat zum 1. April die Hausarztpraxis von Irina Kappes übernommen, die nach 28-jähriger Tätigkeit als Hausärztin in der Tauberstadt in den Ruhestand geht. „Es ist in der heutigen Zeit außerordentlich schwierig eine Nachfolge für eine eigenständige Hausarztpraxis zu finden. Eine Anstellung scheint für viele junge Ärztinnen und Ärzte derzeit attraktiver als die Arbeit in selbständiger Praxis“, berichtet Irina Kappes. Ihr sei es allerdings ein wichtiges Anliegen, dass die Praxis fortgeführt wird. „Nach zunächst erfolgloser Suche nach einem selbstständigen Nachfolger freut es mich sehr, dass das MVZ Tauberbischofsheim die Hausarztpraxis nun übernimmt und damit die hausärztliche Versorgung für meine Patientinnen und Patienten sichergestellt ist“, betont die Ärztin. Um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen, wird Irina Kappes für die ersten beiden Monate gemeinsam mit ihrer Kollegin Baier tätig sein.

Ihre Nachfolge wird die Fachärztin für Allgemeinmedizin Jaleh Baier übernehmen, die mit dem Team von Irina Kappes in die Praxisräume des MVZ umzieht. Jaleh Baier ist gebürtige Iranerin und absolvierte ihr Medizinstudium an einer Universität in der Nähe von Teheran. Vor gut 20 Jahren verließ sie ihre Heimat und kam nach Deutschland. Es folgte die fünfjährige Weiterbildung zur Fachärztin für Allgemeinmedizin, die sie 2012 abschloss. Danach war sie mehrere Jahre im Großraum Frankfurt als Hausärztin in verschiedenen Praxen tätig. Zuletzt arbeitete sie knapp zwei Jahre als selbstständige Hausärztin in Gerchsheim. mvz