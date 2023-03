Badminton-Mädchen-Team Vize-Meister in Baden-Württemberg

Tauberbischofsheim. Vizemeister in Baden-Württemberg: Diesen Titel holten die Mädchen des Matthias-Grünewald-Gymnasiums (MGG) in der Kategorie Badminton. Beim Landesfinale des Wettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia“ belegten sie den zweiten Platz.

In Wangen im Allgäu trafen in der Wettkampfklasse II (Jahrgänge 2006 und jünger) die besten Mannschaften aus ganz Baden-Württemberg aufeinander. Für das MGG waren Timea Baltrusch, Hannah Neckermann (beide Klasse 8) sowie Mia Scherer und Marah Hener (beide Klasse 10) am Start. Es ging gegen das Gymnasium Spaichingen (Regierungspräsidium Freiburg) und die Johannes-Andreas-Rauch-Schule Wangen (RP Tübingen). Das ebenfalls für das Landesfinale qualifizierte Hebel-Gymnasium Pforzheim (RP Karlsruhe) trat nicht an.

Die Mädchen vomMGG mussten gegen die beiden gegnerischen Mannschaften jeweils vier Einzelmatches und zwei Doppel bestreiten. Gegen Wangen gewannen sie souverän alle sechs Partien. Den Kontrahentinnen aus Spaichingen unterlagen die Nachwuchssportlerinnen von der Tauber knapp. Ein Einzel ging sogar in den dritten Satz, bevor das Ergebnis feststand.

„Alle vier Mädchen haben bis zum Schluss gekämpft und können stolz sein, zweitbestes Team aus Baden-Württemberg zu sein“, betonte Oberstudienrätin Claudia Schöninger. Die Sportlehrerin betreute das Quartett während des Turniers. Der Erfolg war nach ihrer Auffassung auch das Resultat einer sehr guten Vorbereitung. „Die Badmintonabteilung des TSV Tauberbischofsheim hat großartige Arbeit geleistet.“ Die Kooperation Schule und Verein habe sich bewährt.

„Wir haben unser Bestes gegeben“, erklärte Timea Baltrusch. Mit Schnelligkeit und Reaktionsvermögen seien sie so weit gekommen, so Mia Scherer. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor sei auch der sehr gute Teamgeist gewesen. Marah Hener und Hannah Neckermann berichteten: „Wir haben einander immer angefeuert.“ Mit dem Erreichten geben die vier Mädchen sich nicht zufrieden. Nächstes Schuljahr wollen angreifen: „Unser Ziel ist der erste Platz.“ feu