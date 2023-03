Tauberbischofsheim. Vizemeister in Baden-Württemberg: Diesen Titel holten die Mädchen des Matthias-Grünewald-Gymnasiums (MGG) in der Kategorie Badminton. Beim Landesfinale des Wettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia“ belegten sie in Wangen im Allgäu den zweiten Platz.

