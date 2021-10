Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Badische Landesbühne - Mit „Professor Unrat“ von Heinrich Mann wird die Spielzeit 2021/2022 in der Tauberbischofsheimer Stadthalle eröffnet Badische Landesbühne in Tauberbischofsheim: Scheitern an spießiger Doppelmoral

Mit Heinrich Manns „Professor Unrat“ eröffnet die Badische Landesbühne Bruchsal die Spielzeit 2021/2022 in der Kreisstadt. Zu sehen ist das Stück am Montag, 25. Oktober, um 19.30 Uhr in der Stadthalle.