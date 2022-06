Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Mobilität der Zukunft - Carsharing erfreut sich steigernder Beliebtheit – auch in und um Bad Mergentheim durch den Verein „Taubermobil“ Bad Mergentheim eine Art Vorreiter bei Carsharing: Große Unterschiede zwischen Stadt und Land

Carsharing erfreut sich steigender Beliebtheit. „Taubermobil“ in Bad Mergentheim will sein erfolgreiches Projekt, das in jüngster Vergangenheit bereits ausgezeichnet wurde, weiter voranbringen – und sieht auch in der Region Potenzial.