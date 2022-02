Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Verkehr B 290: Der Schnellste hatte 164 km/h auf dem Tacho

Elf Tage stand ein „Enforcement Trailer“ an der B 290 unter der Autobahnbrücke. Das Gerät blitzte fleißig all diejenigen, deren Fuß in der Tempo-70-Zone zu schwer auf dem Gaspedal lag. Der Spitzenreiter war dort mit 164 „Sachen“ unterwegs.