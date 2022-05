Autorenlesung kam sehr gut an

Tauberbischofsheim. Endlich war es soweit. Erstmalig führte der Förderverein der Kindertagesstätte St.Lioba Tauberbischofsheim seinen Secondhandbasar „Open Air“ im Außengelände „seiner“ Kindertagesstätte durch.

Während die Eltern im Außengelände auf Schnäppchenjagd gingen gab es für alle anderen eine Autorenlesung der Kinderbuchautorin Stephanie Schäfer. Dabei zeigte Sie den über 30 interessierten Kindern zuerst, wie sie im Kindesalter angefangen hat ihre ersten Bücher zu schreiben. Jeder könne im Kindesalter anfangen Geschichten einfach aufzuschreiben und seiner Fantasie freien Lauf zu lassen.

Sie stellte dann ihr erstes Kinderbuch „Simon der Monsterjäger“ den Kindern vor. Sehr anschaulich las sie einige Passagen vor. Außerdem hatte sie, passend zum Buchinhalt, neben Schild und Schwert, ein Modell einer Monsterfalle mitgebracht. Die echte Falle existiert nur im Buch. So konnten sich die Kinder vorstellen, was im dunklen Keller geschah. Das Ende der Geschichte wurde natürlich nicht verraten.

Aber wer das Ende der Geschichte erfahren möchte kann gerne das Kinderbuch „Simon der Monsterjäger“ im Buchhandel erwerben oder bei der nächsten Vorlesestunde im Kindergarten gut aufpassen.

Der komplette Gewinn des Basars verwendet der Förderverein der Kindertagesstätte St. Lioba für Veranstaltungen und Anschaffungen in der Einrichtung. Diese Unterstützung zeigte der Verein auch während der letzten zwei Corona-Jahre. So war zum Beispiel im letzen Sommer ein Korbtheater bei den Kindergartenkindern in der Einrichtung zu Gast. Und auch diese Jahr sind wieder verschiedene Angebote geplant. Die Kinder dürfen sich gerne überraschen lassen.

Dieses Rahmenprogramm rund um den Kinderbasar der Kindertagesstätte St. Lioba hat sich sehr gut ergänzt. Stammkunden der Bücherei nutzen die Gelegenheit, mal wieder im Außengelände des Kindergartens vorbeizuschauen. Im Gegenzug kamen Eltern und Flohmarktbesucher wieder mit der Pfarrbücherei in Kontakt. Nicht zu vergessen waren die Kinder fasziniert eine echte Kinderbuchautorin zu treffen.

15 Verkäufer fingen teilweise schon über eine Stunde vor Einlass an ihre Tische zu richten. Biertischgarnituren als Verkaufsstände wurden im gesamten Außengelände verteilt.

Zahlreiche Besucher belohnten die Vorbereitungen, und Verkaufsgespräche wurden ab der ersten Minute an allen Tischen geführt. mav